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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:47
Starikan написав:
......
Владельцы - Oracle, для них это копейки, это же второй после Билла производитель софта.
Впрочем, интересно будет уточнить, может, что-то поменялось.
Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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