RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2195219621972198

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3 5 156
Не нижче 24.50
48%
75
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
14%
22
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
4%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
15%
23
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:47

  Starikan написав:......
Владельцы - Oracle, для них это копейки, это же второй после Билла производитель софта.
Впрочем, интересно будет уточнить, может, что-то поменялось.

Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14179
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4266 раз.
Подякували: 3969 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 03:35

  Zebra написав:Как тут кто то раньше заметил - египетский фунт укрепляется нога в ногу с гривной. Не спроста все это, нужно следить когда там тренд будет сломлен.
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjOCMwIyMj

Зображення
И это при том что там неделю как протесты начались по всей стране типа нашего майдана!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2195219621972198
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1573, 1574, 1575
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15749 1884652
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 23:10
TylerTruman_
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6711 1456240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 19:10
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 21, 22, 23
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
226 19886
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:10
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15041)
24.09.2019 01:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.