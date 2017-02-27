Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:47
Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 24 вер, 2019 03:35
И это при том что там неделю как протесты начались по всей стране типа нашего майдана!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 05:09
дарий
да какой там 19, 8 скоро уже будет, ну и мешок картошки за 150 баксов, в гривне то цены и не собираются падать
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