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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2196219721982199>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 160
Не нижче 24.50
48%
76
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
15%
24
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
4%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
15%
24
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:47

  Starikan написав:......
Владельцы - Oracle, для них это копейки, это же второй после Билла производитель софта.
Впрочем, интересно будет уточнить, может, что-то поменялось.

Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 03:35

  Zebra написав:Как тут кто то раньше заметил - египетский фунт укрепляется нога в ногу с гривной. Не спроста все это, нужно следить когда там тренд будет сломлен.
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... IjOCMwIyMj

Зображення
И это при том что там неделю как протесты начались по всей стране типа нашего майдана!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 05:09

дарий
да какой там 19, 8 скоро уже будет, ну и мешок картошки за 150 баксов, в гривне то цены и не собираются падать
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:11

А тим часом я витрачаю, нікому не потрібну, дешеву валюту, в Європі. Ціни, по курсу в грн., - просто радують! З кожнем днем укріпляжа - як бальзам на душу!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Case ID: 2019-0377 - JOINT STOCK COMPANY VS IGOR VALERYEVICH KOLOMOISKY
Filing Date: Tuesday , May 21st, 2019
Type: 2A - CIVIL ACTIONS
Status: ACTIVE - ACTIVE
JUDGE SLIGHTS III, JOSEPH R



Беня б***.. верни 10 миллиардов долларов народу Украины! :mrgreen:
Kabanchik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:31

Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.

У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .

В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.

У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:53

  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.

Опа опа, а как же 25+ на днях? в гривну поверил?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:00

  Petro2004 написав:А тим часом я витрачаю, нікому не потрібну, дешеву валюту, в Європі. Ціни, по курсу в грн., - просто радують! З кожнем днем укріпляжа - як бальзам на душу!

Вот и я порадовался за Вас.
Только не понятно зачем считаете свои расходы в гривне и почему они Вас радуют если купили эту валюту раньше и дороже?)
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:01

  jump написав:Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.

У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .

В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.

У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.


Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад :oops:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:03

  Andrew_ написав:
  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.

Опа опа, а как же 25+ на днях? в гривну поверил?

... він всім радив влітку скупатись("скупайтесь, глупци! "©), а тепер сам пірнув у гривню!
- отакий він... полосатий глупєц! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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