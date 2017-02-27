Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2019 23:47
Спасибо. Если владельцы Oracle, тогда возможно. Вопросов нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 24 вер, 2019 03:35
И это при том что там неделю как протесты начались по всей стране типа нашего майдана!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 05:09
дарий
да какой там 19, 8 скоро уже будет, ну и мешок картошки за 150 баксов, в гривне то цены и не собираются падать
Додано: Вів 24 вер, 2019 06:11
А тим часом я витрачаю, нікому не потрібну, дешеву валюту, в Європі. Ціни, по курсу в грн., - просто радують! З кожнем днем укріпляжа - як бальзам на душу!
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Case ID: 2019-0377 - JOINT STOCK COMPANY VS IGOR VALERYEVICH KOLOMOISKY
Filing Date: Tuesday , May 21st, 2019
Type: 2A - CIVIL ACTIONS
Status: ACTIVE - ACTIVE
JUDGE SLIGHTS III, JOSEPH R
Беня б***.. верни 10 миллиардов долларов народу Украины!
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:31
Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.
У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .
В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.
У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:53
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:00
Вот и я порадовался за Вас.
Только не понятно зачем считаете свои расходы в гривне и почему они Вас радуют если купили эту валюту раньше и дороже?)
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:01
Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад
Додано: Вів 24 вер, 2019 08:03
... він всім радив влітку скупатись("скупайтесь, глупци! "©), а тепер сам пірнув у гривню!
- отакий він... полосатий глупєц!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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