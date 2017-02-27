jump написав:Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.
У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .
В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.
У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.
Это и ежу понятно. Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию. Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном. С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад
Поначалу пирамида ещё пытается выдать себя за "предприятие из реального сектора", а сейчас уже решили не напрягаться. У одних берём, другим отдаем, на проценты пикничкуем
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Заметил интересную тенденцию. Люди, которые верят в укрепляж, чаще всего высказывают свою позицию без каких-то аргументов и цифр. Те, кто видит в текущей ситуацию пирамиду и работу по схеме 8го года, более аргументированно подходят к выражению своей позиции. Конечно, есть исключения, но их мало.
ПС к слову, я просто читатель, прогнозов не даю и в валютные спекуляции не играю. Но с большим удовольствием читаю некоторых постояльцев.
Любопытный написав:Заметил интересную тенденцию. Люди, которые верят в укрепляж, чаще всего высказывают свою позицию без каких-то аргументов и цифр. Те, кто видит в текущей ситуацию пирамиду и работу по схеме 8го года, более аргументированно подходят к выражению своей позиции. Конечно, есть исключения, но их мало.
ПС к слову, я просто читатель, прогнозов не даю и в валютные спекуляции не играю. Но с большим удовольствием читаю некоторых постояльцев.
я при курсе 25,5-25,7 хотел прыгнуть в овгз, почитал нашу ветку про рокету на 28, вот и сижу теперь без овгз, в баксе)