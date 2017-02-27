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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2196219721982199

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 160
Не нижче 24.50
48%
76
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
15%
24
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
4%
7
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
15%
24
Всього голосів : 160
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:16

  Vitalych-new написав:
  jump написав:Промислове виробництво в Україні в серпні 2019 року скоротилося на 1,7% в порівнянні з серпнем 2018 року, і на 1,4% - в порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

З корекцією на ефект календарних днів спад промвиробництва в серпні становив 1,6% і 0,5% відповідно.

У переробній промисловості в серпні 2019 року до серпня 2018 року спад виробництва становив 4,1%, тоді як в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря виробництво зросло на 2%, а в добувній промисловості і розробці кар'єрів - на 2,7% .

В цілому за підсумками восьми місяців 2019 року зростання промвиробництва сповільнилося до 0,1% до аналогічного періоду 2018 року.

У тому числі у добувній промисловості і розробці кар'єрів зафіксовано зростання на 2,6%, переробної - спад на 0,6%, постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря - скорочення на 1,4%.


Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад :oops:

Поначалу пирамида ещё пытается выдать себя за "предприятие из реального сектора", а сейчас уже решили не напрягаться.
У одних берём, другим отдаем, на проценты пикничкуем :D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:16

  Долярчик написав:
  Andrew_ написав:
  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.

Опа опа, а как же 25+ на днях? в гривну поверил?

... він всім радив влітку скупатись("скупайтесь, глупци! "©), а тепер сам пірнув у гривню!
- отакий він... полосатий глупєц! :mrgreen:

ну а че глупец? если мы идем на 22, еще есть возможность заработать
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:25

  Долярчик написав:
  Andrew_ написав:
  Zebra написав:Передумал пока что закидаться на ОВГЗ. Лучше подожду курса 23.5, там откуплюсь.

Опа опа, а как же 25+ на днях? в гривну поверил?

... він всім радив влітку скупатись("скупайтесь, глупци! "©), а тепер сам пірнув у гривню!
- отакий він... полосатий глупєц! :mrgreen:

Ну так там давно было все понятно :)

Протягом 16-20 вересня 2019 року Національний банк викупив з ринку 269,6 мільйона доларів

Однозначно скоро ракета! Скупайте бакс на все! От сжатия оленьей ликвидности экономика только выиграет :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Заметил интересную тенденцию.
Люди, которые верят в укрепляж, чаще всего высказывают свою позицию без каких-то аргументов и цифр. Те, кто видит в текущей ситуацию пирамиду и работу по схеме 8го года, более аргументированно подходят к выражению своей позиции.
Конечно, есть исключения, но их мало.

ПС к слову, я просто читатель, прогнозов не даю и в валютные спекуляции не играю. Но с большим удовольствием читаю некоторых постояльцев.
Любопытный
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 08:39

  Любопытный написав:Заметил интересную тенденцию.
Люди, которые верят в укрепляж, чаще всего высказывают свою позицию без каких-то аргументов и цифр. Те, кто видит в текущей ситуацию пирамиду и работу по схеме 8го года, более аргументированно подходят к выражению своей позиции.
Конечно, есть исключения, но их мало.

ПС к слову, я просто читатель, прогнозов не даю и в валютные спекуляции не играю. Но с большим удовольствием читаю некоторых постояльцев.

я при курсе 25,5-25,7 хотел прыгнуть в овгз, почитал нашу ветку про рокету на 28, вот и сижу теперь без овгз, в баксе)
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