Додано: Вів 24 вер, 2019 09:41

ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав: Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы ).

Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.

С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.

Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду. Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы).Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но дляжизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.

А кто говорит (говорил) о $500 в месяц на семью ? Это действительно мало.

Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е. $1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание . Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3. А кто говорит (говорил) о? Это действительно мало.Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е.. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.

О 500 долл. в месяц на семью писал будивельник и ещё предлагал с этой суммы откладывать, кажется, половину.

Простите, не понял Ваш пост, решил, что Вы поддержали его.

А так согласен с Вами.

Хотя ... лучшему нет предела. Сейчас в Киеве есть школы. где стоимость обучения доходит, если не ошибаюсь, до 20 тыс. грн в месяц.

Ну и, к примеру, Гарвард, который Вы упоминали. О 500 долл. в месяц на семью писал будивельник и ещё предлагал с этой суммы откладывать, кажется, половину.Простите, не понял Ваш пост, решил, что Вы поддержали его.А так согласен с Вами.Хотя ... лучшему нет предела.Сейчас в Киеве есть школы. где стоимость обучения доходит, если не ошибаюсь, до 20 тыс. грн в месяц.Ну и, к примеру, Гарвард, который Вы упоминали.

1 Маніпулювати-не гарно ,тим більше ви мене не читаєте-а значить коментуєте з чужих слівТруси-хрестик2 Будівельник писав, що найважче заробити перший мільйон ,а тому ті хто вирішать це зробити -повинні бути готові до того ,що навіть з зарплати в 500 доларів на перших років десять треба буде відкладати 2/33 Будівельник порівнював два варіанти фінансової поведінкиПерший - заробляємо середню по країні і тратимо 100% на себе коханогоДругий- заробляємо середню по країні і тратимо на себе 1/3 ,а 2/3 інвестуємо у власний розвитокЧерез 10 років життя того ,хто вибрав 2 варіант по якості дожене життя того хто вибрав перший. а через 20 років ,той хто вибрав другий варіант буде мати можливість жити в рази краще ,і при цьому навіть не працювати.4 Будівельник пропонував розглядати ситуацію по всій Державі і так як доходи в розмірі середні по Державі становлять приблизно 15000 грн на сімю в місяць для як мінімум 20 млн населення- то це говорить про те що в цих 20000 млн населення з яких приблизно 6 млн діти-витрати на дитину становлять не більше 5000 грн в місяць.5000 грн в місяць * 12 місяців * 18 років=1 млн грн ,або 40000 доларів