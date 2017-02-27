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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 09:25
zzzzzz написав:
Межбанк с открытия -10 коп по покупке и -9 коп по продаже
24,20 / 24,23
Записываем ))
56 процентов в голосовалке вверху странички уже ошиблись в своем прогнозе. А еще не вечер.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:29
НБУ вчера купил 120 млн долларов.
Кор.счета 63,4 млрд (+6,2 млрд )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:34
zzzzzz написав:
НБУ вчера купил 120 млн долларов.
Кор.счета 63,4 млрд (+6,2 млрд )
С такими цифрами зачем нам сдался тот МВФ??
Да мы сами стабильно по два вечнозеленых ярда баксов в месяц можем одалживать окружающим!)))
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antey1969
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:41
ЛАД написав: Starikan написав: ЛАД написав:
Не надо Гарварда (хотя и это неплохо бы
).
Но сегодня 500 долларов на семью действительно мало. Вы, вероятно, давно не интересовались ценами на детскую одежду, коляски, игрушки, книжки. Бесплатных кружков давно нет. Вы, возможно, знаете, сколько стоит обучение англ. языку (Вы же понимаете, что школа пока что не обеспечивает приемлемое владение языком). Сколько стоит мало-мальски серьёзное лечение, Вы тоже себе представляете (дай бог, конечно, обходиться без этого). Ну и т.д. и т.п.
С голоду, конечно, не помрёшь, прожить можно, но для нормальной
жизни 500 долларов на семью даже из 3 человек (т.е. с одним ребёнком) явно мало.
Это ещё хорошо, если есть своя квартира и не надо платить за аренду.
А кто говорит (говорил) о $500 в месяц на семью
? Это действительно мало.
Говорили о $250000 на ребенка до 18 лет, т.е. $1157 в месяц, или около 30000 грн в месяц на его содержание
. Мне эта цифра кажется завышенной раза в 2-3.
О 500 долл. в месяц на семью писал будивельник и ещё предлагал с этой суммы откладывать, кажется, половину.
Простите, не понял Ваш пост, решил, что Вы поддержали его.
А так согласен с Вами.
Хотя ... лучшему нет предела.
Сейчас в Киеве есть школы. где стоимость обучения доходит, если не ошибаюсь, до 20 тыс. грн в месяц.
Ну и, к примеру, Гарвард, который Вы упоминали.
1 Маніпулювати-не гарно ,тим більше ви мене не читаєте-а значить коментуєте з чужих слів
Труси-хрестик
2 Будівельник писав, що найважче заробити перший мільйон ,а тому ті хто вирішать це зробити -повинні бути готові до того ,що навіть з зарплати в 500 доларів на перших років десять треба буде відкладати 2/3
3 Будівельник порівнював два варіанти фінансової поведінки
Перший - заробляємо середню по країні і тратимо 100% на себе коханого
Другий- заробляємо середню по країні і тратимо на себе 1/3 ,а 2/3 інвестуємо у власний розвиток
Через 10 років життя того ,хто вибрав 2 варіант по якості дожене життя того хто вибрав перший. а через 20 років ,той хто вибрав другий варіант буде мати можливість жити в рази краще ,і при цьому навіть не працювати.
4 Будівельник пропонував розглядати ситуацію по всій Державі і так як доходи в розмірі середні по Державі становлять приблизно 15000 грн на сімю в місяць для як мінімум 20 млн населення- то це говорить про те що в цих 20000 млн населення з яких приблизно 6 млн діти-витрати на дитину становлять не більше 5000 грн в місяць.
5000 грн в місяць * 12 місяців * 18 років=1 млн грн ,або 40000 доларів
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:41
Мене більше цікавить, відскок буде від 24,20 чи від 24,00
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twin
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:48
twin написав:
Мене більше цікавить, відскок буде від 24,20 чи від 24,00
Это panic sell, тут уже все ровней нет
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Zebra
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:55
Zebra написав:
Это panic sell, тут уже все ровней нет
ну не знаю, мне чего-то наоборот спокойно стало. пох.*Відправлено з Чату
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Яша
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Додано: Вів 24 вер, 2019 09:58
слишком всё прогнозированно стало: - 10 копеек с открытия, каждый день. Затем невидимая рука держит курс до закрытия. Значит это не паника. А если все знают, что будет завтра дешевле, происходит то же, что, когда все знали, что завтра 28 и выше.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03
Zebra написав: twin написав:
Мене більше цікавить, відскок буде від 24,20 чи від 24,00
Это panic sell, тут уже все ровней нет
Рівні є завжди, і щоб піти на 23,50 треба трохи проторгувати рівні, якщо підемо відразу, то це розвод.
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twin
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:03
asti написав:
Всё правильно он сделал - пірнув, пока вода ещё не такая холодная!!
... але нах було влітку форумчан заганяти у бакс?
... а от Долярчик, навпаки, тоді "заганяв" у гривники!
...підкреслюю - НЕ в долярчики, а в гривники!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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