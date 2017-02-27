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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2198219922002201

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 162
Не нижче 24.50
47%
76
24.25 - 24.49
9%
14
24.00 - 24.24
15%
24
23.75 - 23.99
3%
5
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
15%
25
Всього голосів : 162
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:06

  Долярчик написав:
  asti написав:Всё правильно он сделал - пірнув, пока вода ещё не такая холодная!!

... але нах було влітку форумчан заганяти у бакс? :)
... а от Долярчик, навпаки, тоді "заганяв" у гривники! :)
...підкреслюю - НЕ в долярчики, а в гривники! :)

А сам тихо откупался)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:10

  Долярчик написав:
  asti написав:Всё правильно он сделал - пірнув, пока вода ещё не такая холодная!!

... але нах було влітку форумчан заганяти у бакс? :)
... а от Долярчик, навпаки, тоді "заганяв" у гривники! :)
...підкреслюю - НЕ в долярчики, а в гривники! :)

а где откупать будешь?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:12

  Яша написав:слишком всё прогнозированно стало: - 10 копеек с открытия, каждый день. Затем невидимая рука держит курс до закрытия. Значит это не паника. А если все знают, что будет завтра дешевле, происходит то же, что, когда все знали, что завтра 28 и выше.

*Відправлено з Чату

Давайте дочекаємось кінця тиждня, самому цікаво чи почнеться з п'ятниці зворотній рух?
Якщо не почнеться, то це вже буде виглядати як чистий загін оленів в гривню, але все ж таки сподіваюсь, що до кінця місяця повернемось на 24,5.
sinus
 
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  #<1 ... 2198219922002201
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