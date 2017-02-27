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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 10:06
Долярчик написав: asti написав:
Всё правильно он сделал - пірнув, пока вода ещё не такая холодная!!
... але нах було влітку форумчан заганяти у бакс?
... а от Долярчик, навпаки, тоді "заганяв" у гривники!
...підкреслюю - НЕ в долярчики, а в гривники!
А сам тихо откупался)))
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antey1969
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:10
Долярчик написав: asti написав:
Всё правильно он сделал - пірнув, пока вода ещё не такая холодная!!
... але нах було влітку форумчан заганяти у бакс?
... а от Долярчик, навпаки, тоді "заганяв" у гривники!
...підкреслюю - НЕ в долярчики, а в гривники!
а где откупать будешь?
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Andrew_
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Додано: Вів 24 вер, 2019 10:12
Яша написав:
слишком всё прогнозированно стало: - 10 копеек с открытия, каждый день. Затем невидимая рука держит курс до закрытия. Значит это не паника. А если все знают, что будет завтра дешевле, происходит то же, что, когда все знали, что завтра 28 и выше.*Відправлено з Чату
Давайте дочекаємось кінця тиждня, самому цікаво чи почнеться з п'ятниці зворотній рух?
Якщо не почнеться, то це вже буде виглядати як чистий загін оленів в гривню, але все ж таки сподіваюсь, що до кінця місяця повернемось на 24,5.
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sinus
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