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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2200220122022203>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 165
Не нижче 24.50
47%
77
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
15%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
16%
26
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:34

21-22 на наступні 2 роки
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:38

  Vadim V написав:
  zzzzzz написав:Только что еще купил 30% по 24,18 вдобавок к вчерашним 40%

Купившие сегодня будут завидовать купившим завтра(с)

Неожиданно) На плагиат смахивает)))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:41

  Vitalych-new написав:Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад :oops:


ничего не понимаю, какая стагфляция? :shock: Если цены не растут, инфляции 3 месяца нет.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Кроме того, нет и падения ВВП, наооборот рост! Уменьшение безработицы тоже! Т.е. то что происходит падение "производства" невилируется ростом в других областях.

Короче ниодного фактара из треx нет, а они должны быть все три одновременно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. Как в 2014 не защищали от девала, так и сейчас от ревала. Кстати, припоминаю, Гонтарева, когда ее достали вопросы про девал, стала отвечать в стиле - население не должны волновать курсы валют, а мы(НБУ) лучше будем бороться с инфляцией.
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 10:50

  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад :oops:


ничего не понимаю, какая стагфляция? :shock: Если цены не растут, инфляции 3 месяца нет.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Кроме того, нет и падения ВВП, наооборот рост! Уменьшение безработицы тоже! Т.е. то что происходит падение "производства" невилируется ростом в других областях.

Короче ниодного фактара из треx нет, а они должны быть все три одновременно.


Нет инфляции ??? Зайдите в магазин и посмотрите на цены !

ВВП растёт ? На чём, если промпроизводство падает ? С/х ? Пересчитайте урожай по новым куда более низким ценам в гривне и сравните

Уменьшение безработицы ? Тут согласен - миллионы выехали работать в Европу, поэтому хоть здесь мы в шоколаде :lol: :lol: :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:00

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24.08-24.10/24.15-24.20
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:02

тре готувати кєди на відкуп кАтлєти, до бай зони підійши 8)
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:02

НБУ стоит плитой на 24,20

Всем кто считает что НБУ ничего не делает напоминаю, НБУ в пятницу купил 130 млн.дол. в понедельник еще 120 млн.долларов, сегодня вероятно тоже будет большой объем выкуплен с рынка.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:08

  Investor_K написав:24.20 доколе товарищи это будет продолжаться?
до завтра.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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  Nazarkino написав:
  twin написав:Мене більше цікавить, відскок буде від 24,20 чи від 24,00


небуде,проколюємо 23...

Тоді це просто розвод буде.. :wink:
twin
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