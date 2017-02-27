Додано: Вів 24 вер, 2019 11:22

cheburek3 написав: А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны.

Они следят с 10 до 17, а по ночам приходит РыжикДовідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0024.09.2019............2420,5666Гривна укрепилась на 12 копеек.Открылись на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. С тех пор и стоим на одном уровне, очень постепенно сужая спред сверху. Сузились уже до 1 копейки. Категорически утверждать не могу, но выглядит это многолетним рекордом. Есть устойчивое ощущение, что НБУ с самого утра вышел с интервенцией по единому курсу 24.20 и стоит на этом уровне непокобелимо.Вчера регулятор выкупил около 120 млн. В совокупности со значительным сокращением объема суточных сертификатов это стало основным драйвером увеличения остатков на коррсчетах.Продаж валюти на міжбанківському ринку20.09.2019Усього, млн дол. США 462.7Даже если отнять 130 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил более 330 млн. Это больше, чем в четверг. Кажется эффекты пятницы и понедельника поменяли знак