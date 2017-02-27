cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны.
Они следят с 10 до 17, а по ночам приходит Рыжик
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 24.09.2019............2420,5666 Гривна укрепилась на 12 копеек. Открылись на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. С тех пор и стоим на одном уровне, очень постепенно сужая спред сверху. Сузились уже до 1 копейки. Категорически утверждать не могу, но выглядит это многолетним рекордом. Есть устойчивое ощущение, что НБУ с самого утра вышел с интервенцией по единому курсу 24.20 и стоит на этом уровне непокобелимо. Вчера регулятор выкупил около 120 млн. В совокупности со значительным сокращением объема суточных сертификатов это стало основным драйвером увеличения остатков на коррсчетах.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 20.09.2019 Усього, млн дол. США 462.7 Даже если отнять 130 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил более 330 млн. Это больше, чем в четверг. Кажется эффекты пятницы и понедельника поменяли знак
Всем кто считает что НБУ ничего не делает напоминаю, НБУ в пятницу купил 130 млн.дол. в понедельник еще 120 млн.долларов, сегодня вероятно тоже будет большой объем выкуплен с рынка.
Мало делают) Помните, в 2014 кроме небольших интервенций доходило и до чисто административных методов - заставляли продавать социальный доллар, по слухам, были какие-то совещания-вливания руководству банков...
Vitalych-new написав:Это и ежу понятно. Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию. Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном. С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад
Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.
BenDover написав:Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.
При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.
BenDover написав:Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.
При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.
С динамикой розничной торговли очень интересно. В июне был большой всплеск, а далее в июле и августе замедление роста.