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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2200220122022203

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 165
Не нижче 24.50
47%
77
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
15%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
4%
7
Нижче 23.00
16%
26
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны.

Они следят с 10 до 17, а по ночам приходит Рыжик :)

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
24.09.2019............2420,5666
Гривна укрепилась на 12 копеек.
Открылись на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. С тех пор и стоим на одном уровне, очень постепенно сужая спред сверху. Сузились уже до 1 копейки. Категорически утверждать не могу, но выглядит это многолетним рекордом. Есть устойчивое ощущение, что НБУ с самого утра вышел с интервенцией по единому курсу 24.20 и стоит на этом уровне непокобелимо.
Вчера регулятор выкупил около 120 млн. В совокупности со значительным сокращением объема суточных сертификатов это стало основным драйвером увеличения остатков на коррсчетах.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
20.09.2019
Усього, млн дол. США 462.7
Даже если отнять 130 млн, выкупленные НБУ, чистый спрос составил более 330 млн. Это больше, чем в четверг. Кажется эффекты пятницы и понедельника поменяли знак :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:24

  zzzzzz написав:НБУ стоит плитой на 24,20

Всем кто считает что НБУ ничего не делает напоминаю, НБУ в пятницу купил 130 млн.дол. в понедельник еще 120 млн.долларов, сегодня вероятно тоже будет большой объем выкуплен с рынка.

Мало делают) Помните, в 2014 кроме небольших интервенций доходило и до чисто административных методов - заставляли продавать социальный доллар, по слухам, были какие-то совещания-вливания руководству банков...
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:24

Сибарит
НБУ действительно стоит плитой, это подтвердили дилеры

Вчера НБУ тоже стоял плитой но ушел в 14:45 , хотя чаще всего уходит в 15:00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:25

  Vitalych-new написав:
  Kripo написав:
  Vitalych-new написав:Это и ежу понятно.
Я давно заметил и часто говорю друзьям, что наша экономика не может работать нормально в условиях ревальвации, ситуация быстро начинает скатываться в стагфляцию.
Ведь цены снизить никто не может / не хочет, а спрятать операционные убытки в росте цен тоже не получается..... Поэтому когда промышленность должна продавать продукцию каждого нового выпуска на экспорт дешевле предыдущего, или на внутренний рынок почти по той же цене, а сырьё как известно редко когда дешевеет, то начинают нарастать убытки, сокращается производство как в натуральном измерении, так и в денежном.
С чем и старую власть, и новую проздравляю ! У нас стагфляция, скоро начнётся серьёзный спад :oops:


ничего не понимаю, какая стагфляция? Если цены не растут, инфляции 3 месяца нет.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Кроме того, нет и падения ВВП, наооборот рост! Уменьшение безработицы тоже! Т.е. то что происходит падение "производства" невилируется ростом в других областях.

Короче ниодного фактара из треx нет, а они должны быть все три одновременно.


Нет инфляции ??? Зайдите в магазин и посмотрите на цены !

ВВП растёт ? На чём, если промпроизводство падает ? С/х ? Пересчитайте урожай по новым куда более низким ценам в гривне и сравните

Уменьшение безработицы ? Тут согласен - миллионы выехали работать в Европу, поэтому хоть здесь мы в шоколаде :lol: :lol: :lol:


так бы сразу и сказали: "по моим личным ощущениям".... :lol:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

взял еще бумаги вот это щедрость
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

курс доллара идет на 23.75, евро 25.95
super_mohito
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:37

  BenDover написав:Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.

При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48

  Zebra написав:
  BenDover написав:Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.

При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.


С динамикой розничной торговли очень интересно.
В июне был большой всплеск, а далее в июле и августе замедление роста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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