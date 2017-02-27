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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39
купуємо дешеве Єуро в банку Львів - 26.55
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48
С динамикой розничной торговли очень интересно.
В июне был большой всплеск, а далее в июле и августе замедление роста.
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:53
заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54
Re:
Сегодня приснилось что дно будет на 23,185 и вгору.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57
новые машины в салонах дешевеют на глазах, что-то не слышно про всплеск покупательской активности гривнепатриотов... я бы уже новый Кодиак взял... смысл тогда гришу копить, только ради %? непонятно...
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:58
многие конторы свой импортный товар не пересчитывают по новому курсу, а твердо стоят в цене как и была при курсе 28 (типа, мы закупались по тому курсу)
но что еще забавнее, одна фирма что выставляла цену на товар в евро и пересчитывала в грн для оплаты по текущему курсу на момент оплаты, неделю назад заявили что теперь будут все в ГРН выставлять из расчета 31грн за евро
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:00
...продам хрустальный шар - сламАлся!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на межбанке НБУ встал намертво на 24.20?
сколько ж сегодня в закрома накупят?
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:14
Плюс начнут аннигилировать старую мелочь. И превращать в мелочь - мелкие гривны.
Куда округлятся ценники?
Плюс купюра в 1000грн "как бы намекает"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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