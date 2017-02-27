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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22022203220422052206>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 168
Не нижче 24.50
47%
79
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
15%
26
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39

купуємо дешеве Єуро в банку Львів - 26.55
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48

  Zebra написав:
  BenDover написав:Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.

При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.


С динамикой розничной торговли очень интересно.
В июне был большой всплеск, а далее в июле и августе замедление роста.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:53

заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54

Re:

Сегодня приснилось что дно будет на 23,185 и вгору.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57

новые машины в салонах дешевеют на глазах, что-то не слышно про всплеск покупательской активности гривнепатриотов... я бы уже новый Кодиак взял... смысл тогда гришу копить, только ради %? непонятно...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:58

многие конторы свой импортный товар не пересчитывают по новому курсу, а твердо стоят в цене как и была при курсе 28 (типа, мы закупались по тому курсу)

но что еще забавнее, одна фирма что выставляла цену на товар в евро и пересчитывала в грн для оплаты по текущему курсу на момент оплаты, неделю назад заявили что теперь будут все в ГРН выставлять из расчета 31грн за евро
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. Как в 2014 не защищали от девала, так и сейчас от ревала. Кстати, припоминаю, Гонтарева, когда ее достали вопросы про девал, стала отвечать в стиле - население не должны волновать курсы валют, а мы(НБУ) лучше будем бороться с инфляцией.
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:00

  Vadim V написав:Сегодня приснилось что дно будет на 23,185 и вгору.
...продам хрустальный шар - сламАлся!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на межбанке НБУ встал намертво на 24.20?
сколько ж сегодня в закрома накупят?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:14

  Игорь Алексеевич написав:заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн. :P

Плюс начнут аннигилировать старую мелочь. И превращать в мелочь - мелкие гривны.
Куда округлятся ценники? :wink:
Плюс купюра в 1000грн "как бы намекает"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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