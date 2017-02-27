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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 11:39
купуємо дешеве Єуро в банку Львів - 26.55
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greenozon
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:48
Zebra написав: BenDover написав:
Разворот будет после того, когда пересичных шуганут покупкой по 23,95. Не может доллар стоить так дешево (как 3 года назад), при таких ценах в магазине. Это же ощущается! И всегда нужно делать то, что и Нацбанк.
При такой резкой ревальвации покупатели заняли выжидательную позицию, т.к. смысла нет даже импорт оплачивать, если каждый день вложения в гривну приносят 1-2% в валюте.
С динамикой розничной торговли очень интересно.
В июне был большой всплеск, а далее в июле и августе замедление роста.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:53
заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:54
Сегодня приснилось что дно будет на 23,185 и вгору.
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Vadim V
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:57
новые машины в салонах дешевеют на глазах, что-то не слышно про всплеск покупательской активности гривнепатриотов... я бы уже новый Кодиак взял... смысл тогда гришу копить, только ради %? непонятно...
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kwon
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:58
многие конторы свой импортный товар не пересчитывают по новому курсу, а твердо стоят в цене как и была при курсе 28 (типа, мы закупались по тому курсу)
но что еще забавнее, одна фирма что выставляла цену на товар в евро и пересчитывала в грн для оплаты по текущему курсу на момент оплаты, неделю назад заявили что теперь будут все в ГРН выставлять из расчета 31грн за евро
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Xenon
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Додано: Вів 24 вер, 2019 11:59
cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. Как в 2014 не защищали от девала, так и сейчас от ревала. Кстати, припоминаю, Гонтарева, когда ее достали вопросы про девал, стала отвечать в стиле - население не должны волновать курсы валют, а мы(НБУ) лучше будем бороться с инфляцией.
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
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Faceless
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:00
Vadim V написав:
Сегодня приснилось что дно будет на 23,185 и вгору.
...продам хрустальный шар - сламАлся!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:05
на межбанке НБУ встал намертво на 24.20?
сколько ж сегодня в закрома накупят?
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kolyuchy
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:14
Игорь Алексеевич написав:
заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн.
Плюс начнут аннигилировать старую мелочь. И превращать в мелочь - мелкие гривны.
Куда округлятся ценники?
Плюс купюра в 1000грн "как бы намекает"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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