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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:17
Вкладчик1234 написав: Игорь Алексеевич написав:
заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн.
Плюс начнут аннигилировать старую мелочь. И превращать в мелочь - мелкие гривны.
Куда округлятся ценники?
Плюс купюра в 1000грн "как бы намекает"
Это намек на курс 22
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Andrew_
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:20
Вже пішов вверх на МБ 24.21 -24.250
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any4key
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:24
Faceless написав:
cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. Как в 2014 не защищали от девала, так и сейчас от ревала. Кстати, припоминаю, Гонтарева, когда ее достали вопросы про девал, стала отвечать в стиле - население не должны волновать курсы валют, а мы(НБУ) лучше будем бороться с инфляцией.
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
Вопрос от дилетанта, а НБУ гривну на покупку валюты берет заимствованиями из БС? Или тупо печатают?
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BIGor
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29
any4key написав:
Вже пішов вверх на МБ 24.21 -24.250
всё по плану.
20 числа налоги в бюджет. и курс далее рванёт только вверх.
1 октября ветка превратится в сообщение - что делать курс идёт вверх, а мы только купили фантиков по 24.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 24 вер, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29
BIGor написав: Faceless написав:
cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ?
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
Вопрос от дилетанта, а НБУ гривну на покупку валюты берет заимствованиями из БС? Или тупо печатают?
Заимствуют. У себя любимых!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:31
Alex2007 написав: Долярчик написав:
... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення!
- зарплати ж то - не зменшать!
А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет.
Добавьте, как это икнется оставшимся производителям. Вымрут как мамонты за эти пол года...
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:49
zzzzzz написав:
Только что еще купил 30% по 24,18 вдобавок к вчерашним 40%
тоже сегодня купил по 24,20, получается на локальном дне...
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edvardd
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Додано: Вів 24 вер, 2019 12:54
edvardd написав: zzzzzz написав:
Только что еще купил 30% по 24,18 вдобавок к вчерашним 40%
тоже сегодня купил по 24,20, получается на локальном дне...
Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка
Хозяйственный суд Киева 24 сентября объявил перерыв в рассмотрении иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка до 14:00 1 октября.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
Отметим, что заседание суда началось сегодня в 10:30 в закрытом режиме.
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:01
НБУ обычно к 15:00 сворачивает свое присутствие на межбанке, сейчас 14:00, судя по курсу НБУ держит плиту. Подождем 15:00....
Живите своим умом!
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