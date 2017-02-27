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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2203220422052206>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 168
Не нижче 24.50
47%
79
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
15%
26
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:17

  Вкладчик1234 написав:
  Игорь Алексеевич написав:заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн. :P

Плюс начнут аннигилировать старую мелочь. И превращать в мелочь - мелкие гривны.
Куда округлятся ценники? :wink:
Плюс купюра в 1000грн "как бы намекает"

Это намек на курс 22 :D
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вже пішов вверх на МБ 24.21 -24.250
any4key
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:24

  Faceless написав:
cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ? Они же должны следить за стабильностью гривны. Как в 2014 не защищали от девала, так и сейчас от ревала. Кстати, припоминаю, Гонтарева, когда ее достали вопросы про девал, стала отвечать в стиле - население не должны волновать курсы валют, а мы(НБУ) лучше будем бороться с инфляцией.
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить

Вопрос от дилетанта, а НБУ гривну на покупку валюты берет заимствованиями из БС? Или тупо печатают?
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29

  any4key написав:Вже пішов вверх на МБ 24.21 -24.250


всё по плану.
20 числа налоги в бюджет. и курс далее рванёт только вверх.
1 октября ветка превратится в сообщение - что делать курс идёт вверх, а мы только купили фантиков по 24. :P :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 24 вер, 2019 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:29

  BIGor написав:
  Faceless написав:
cheburek3 написав:А куда смотрит НБУ?
Так борются как могут, выкупают аж гай шумить
Вопрос от дилетанта, а НБУ гривну на покупку валюты берет заимствованиями из БС? Или тупо печатают?
Заимствуют. У себя любимых!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:31

  Alex2007 написав:
  Долярчик написав:... але, якщо так і буде(ще трохи сповзання курсу і +/- стабілізець) - то вже, з Нового року - ціни на імпортні товари, закутавшись у біле простирадло, таки будуть вимушені повзти вниз! - що приведе до більшої купівельної спроможності населення!
- зарплати ж то - не зменшать!


А потом как обычно - все побегут покупать импорт - и до боли здесь знакомый торговый баланс .... Сами знаете что с ним будет. :D


Добавьте, как это икнется оставшимся производителям. Вымрут как мамонты за эти пол года...
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:49

  zzzzzz написав:Только что еще купил 30% по 24,18 вдобавок к вчерашним 40%

тоже сегодня купил по 24,20, получается на локальном дне...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:54

  edvardd написав:
  zzzzzz написав:Только что еще купил 30% по 24,18 вдобавок к вчерашним 40%

тоже сегодня купил по 24,20, получается на локальном дне...

Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка :mrgreen:


Хозяйственный суд Киева 24 сентября объявил перерыв в рассмотрении иска экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи этого банка до 14:00 1 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

Отметим, что заседание суда началось сегодня в 10:30 в закрытом режиме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка :mrgreen:


вже не працює цей стереотип, бо дон було 10+
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:01

НБУ обычно к 15:00 сворачивает свое присутствие на межбанке, сейчас 14:00, судя по курсу НБУ держит плиту. Подождем 15:00....
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2203220422052206>
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