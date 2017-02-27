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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2203220422052206

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 168
Не нижче 24.50
47%
79
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
15%
26
Всього голосів : 168
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:10

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка :mrgreen:


вже не працює цей стереотип, бо дон було 10+

Только не "дон", а "ден"
http://mova.kreschatic.kiev.ua/83.htm
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14

На нале приход валюты сократился. Стабилизировались 12/18
Живите своим умом!
zzzzzz
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