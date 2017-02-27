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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:10
greenozon написав: zzzzzz написав:
Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка
вже не працює цей стереотип, бо дон було 10+
Только не "дон", а "ден"http://mova.kreschatic.kiev.ua/83.htm
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Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14
На нале приход валюты сократился. Стабилизировались 12/18
Живите своим умом!
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