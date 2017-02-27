Только не "дон", а "ден"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:10
Только не "дон", а "ден"
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14
На нале приход валюты сократился. Стабилизировались 12/18
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:26
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 24 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Когда уже можно будет сдать па 27?
Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:37
ruvex
по 24.27 сдать, скоро наверное. А по 27 наверное не скоро.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 24 вер, 2019 13:45, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:43
Вы сейчас не в тренде,надо спросить точнее и адекватнее,например когда будут давать за доллар ниже 24 гривни,на этой неделе или только на следующей?
Ветка ожила,но никто не скажет,как же я был неправ относительно гривны,а комменты сводятся к следующему:вот гады,опять кинули,мне вообще-то чем-то даже нравится
эта многоходовочка по гривне,она мега зачётная,прямо ситуация как в жизни,всё говорит о боковике или девале,а он камнем вниз
Так что займитесь чем-то полезным и отвлекитесь от этого безобразия,радуйтесь выросшими в гривне доходами,вернее выросшими в долларах доходами,про долларовую котлетку не вспоминайте,не бередите свою душу не сбывшимися прогнозами и потерями
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:49
Хотелось бы совместить приятное с полезным и подкинуть еще дровишек в топку, ну, чтобы округлить в большую сторону доходы уже в хрустящем долларовом эквиваленте от бумажных депо.
п.с. В тренде, я вас читаю.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 вер, 2019 13:50
somilitark
Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень никому уже не нужна?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 24 вер, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:02
Летом упаковали самую горячую гривну. Сейчас вся новая гривна с прихода и её мало. Обороты торговли падают, издержки растут. Плюс подогреваемый со всех сторон ажиотаж "доллар будет и дальше падать" не способствует спросу на валюту. Но умные люди, глядящие не только себе под нос, потихоньку скирдуют бакс! Когда все фундаментальные показатели экономики против такого курса, то любое снижение - лишь повод загрузиться валютой дополнительно. А вы, "пересичные", сливайте баксы за фантики дальше!
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