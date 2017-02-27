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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22042205220622072208>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 170
Не нижче 24.50
47%
80
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
27
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:10

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Поймай дно, получи второе в подарок. Старая трейдерская шутка :mrgreen:


вже не працює цей стереотип, бо дон було 10+

Только не "дон", а "ден"
http://mova.kreschatic.kiev.ua/83.htm
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:14

На нале приход валюты сократился. Стабилизировались 12/18
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:26

  any4key написав:Вже пішов вверх на МБ 24.21 -24.250

А нал тем не менее вниз, Днепр 24,10-12/,15-20
Востаннє редагувалось Vadim V в Вів 24 вер, 2019 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда уже можно будет сдать па 27?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:37

ruvex
по 24.27 сдать, скоро наверное. А по 27 наверное не скоро.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 24 вер, 2019 13:45, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Vadim V написав:Анал тем не менее вниз,


Раздельно?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:43

  ruvex написав:Когда уже можно будет сдать па 27?


Вы сейчас не в тренде,надо спросить точнее и адекватнее,например когда будут давать за доллар ниже 24 гривни,на этой неделе или только на следующей? :lol:

Ветка ожила,но никто не скажет,как же я был неправ относительно гривны,а комменты сводятся к следующему:вот гады,опять кинули,мне вообще-то чем-то даже нравится
эта многоходовочка по гривне,она мега зачётная,прямо ситуация как в жизни,всё говорит о боковике или девале,а он камнем вниз 8)

Так что займитесь чем-то полезным и отвлекитесь от этого безобразия,радуйтесь выросшими в гривне доходами,вернее выросшими в долларах доходами,про долларовую котлетку не вспоминайте,не бередите свою душу не сбывшимися прогнозами и потерями :D
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:49

  somilitark написав:
  ruvex написав:Когда уже можно будет сдать па 27?


Вы сейчас не в тренде,надо спросить точнее и адекватнее,например когда будут давать за доллар ниже 24 гривни,на этой неделе или только на следующей? :lol:

Ветка ожила,но никто не скажет,как же я был неправ относительно гривны,а комменты сводятся к следующему:вот гады,опять кинули,мне вообще-то чем-то даже нравится
эта многоходовочка по гривне,она мега зачётная,прямо ситуация как в жизни,всё говорит о боковике или девале,а он камнем вниз 8)

Так что займитесь чем-то полезным и отвлекитесь от этого безобразия,радуйтесь выросшими в гривне доходами,вернее выросшими в долларах доходами,про долларовую котлетку не вспоминайте,не бередите свою душу не сбывшимися прогнозами и потерями :D


Хотелось бы совместить приятное с полезным и подкинуть еще дровишек в топку, ну, чтобы округлить в большую сторону доходы уже в хрустящем долларовом эквиваленте от бумажных депо.
п.с. В тренде, я вас читаю. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:50

somilitark
Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень никому уже не нужна?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 24 вер, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:02

  Oleg_Sa написав:Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень ни кому уже не нужна?

Летом упаковали самую горячую гривну. Сейчас вся новая гривна с прихода и её мало. Обороты торговли падают, издержки растут. Плюс подогреваемый со всех сторон ажиотаж "доллар будет и дальше падать" не способствует спросу на валюту. Но умные люди, глядящие не только себе под нос, потихоньку скирдуют бакс! Когда все фундаментальные показатели экономики против такого курса, то любое снижение - лишь повод загрузиться валютой дополнительно. А вы, "пересичные", сливайте баксы за фантики дальше!
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