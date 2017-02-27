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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2205220622072208>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 170
Не нижче 24.50
47%
80
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
4%
6
23.50 - 23.74
5%
8
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
27
Всього голосів : 170
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:18

  Andrew_ написав:Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?

Как не прискорбно, но дефолт все-таки дело неизбежное. Если этим вопросом займется сам Коломойский, то его не избежать.

Что касается ОВГЗ, то дефолт может быть объявлен лишь по валютным ОВГЗ, а их как назло в процентном соотношении немного.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:19

  zzzzzz написав:НБУ обычно к 15:00 сворачивает свое присутствие на межбанке, сейчас 14:00, судя по курсу НБУ держит плиту. Подождем 15:00....

по курсу НБУ перестарался
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:21

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  Oleg_Sa написав:somilitark
Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень никому уже не нужна?


Именно, что осень и зелень пожухла: " С дуба падают листья ясеня, .... " :mrgreen:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:21

  buratinyo написав:
  Andrew_ написав:Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?

Как не прискорбно, но дефолт все-таки дело неизбежное. Если этим вопросом займется сам Коломойский, то его не избежать.

Что касается ОВГЗ, то дефолт может быть объявлен лишь по валютным ОВГЗ, а их как назло в процентном соотношении немного.

а может это инфляция доллара? :D
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:27

  Ser Fil написав:
  Oleg_Sa написав:somilitark
Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень никому уже не нужна?
Именно, что осень и зелень пожухла: " С дуба падают листья ясеня, .... " :mrgreen:
я смотрю на них и действительно! :mrgreen: :mrgreen:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:35

  yuri_m написав:
  Oleg_Sa написав:Летом всех упаковали по 26-27 и все сидят в зелени. Кто же знал что будет по 24 осенью, и зелень ни кому уже не нужна?

Летом упаковали самую горячую гривну. Сейчас вся новая гривна с прихода и её мало. Обороты торговли падают, издержки растут. Плюс подогреваемый со всех сторон ажиотаж "доллар будет и дальше падать" не способствует спросу на валюту. Но умные люди, глядящие не только себе под нос, потихоньку скирдуют бакс! Когда все фундаментальные показатели экономики против такого курса, то любое снижение - лишь повод загрузиться валютой дополнительно. А вы, "пересичные", сливайте баксы за фантики дальше!

Зачем же так прямолинейно? От доп. профита с фантиков валюта также покупается.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:37

budivelnik
Дивiться мiй пiдпис.
Я Вас читаю, Але не розмовляю (не сперечаюсь), бо марно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да, конечно все участники ветки были в большей, или меньшей степени не правы насчет гривны.

Правда, если поднять мои старые сообщения годичной и полу-годичной давности, я неоднократно указывал точные направления:

1.Всегда писал о краткосрочке и среднесрочке - курс гривны только вверх в связи с полным экономическим хаосом в стране, бардаке и бешеном дерибане в последние пять лет, за такие сообщения я получал всегда масу "лайков", так как ситуация на валютном рынке была однозначна.

2.В то же время я неоднократно писал о том, что точка невозврата гривны к "22-23"
( это дословно мои сообщения) - еще не пройдена, потенциал у страны - просто фантастический и т.п.,за такие сообщения я не получал ни одного "лайка", так как участники форума были настроены на бесконечную по временному периоду девальвацию.

Тем не менее, последнее полу-годичное фиаско "зеленого" я также как и все тут "проморгал". Знал бы прикуп,жил бы в Сочи - старая пословица.

Итак. Будет ли обозначенное мною еще пол-года - год назад движение к рубежам 22-23 в связи с ожидаемым рынком земли, о чем я также писал еще в до"зеленые" времен ?

ИМХО: Нет. Не будет ни в этом году,ни как минимум в начале следующего такого тренда.

Обосную:

1.ОВГЗ. МММ также казались бесконечными, куплю жене сапоги,потом шубу,потом острова,потом авто,потом квартиру.
Не может страна и экономика бесконечно паразитировать на спекулятивной схеме, приносящей баснословные прибыли внутренним инсайдерам и внешим рисковым игрокам.
Когда наступит тот момент, когда толпа посмотрит на выход - никто конечно не скажет, но это явно не бесконечная история.Все понимают, что дверной проход достаточно узок.
Ну, во всяком случае размер дальнейшего роста кучи сильно ограничен, мы не Штаты, у которых этот инструмент реально может играть и играет десятки лет.

2.Глава счетной палаты Пацкан также вчера говорил о той же пирамиде ОВГЗ, о том, что лучше бы вместо бумаг налегали бы на контрабанду,где по его словам лежит около 10 млрд. баксов в год, и если тормознуть все это дело хотя бы на 10% получится неплохая сумма для бюджета.
Также он говорил о том, что бундес имеет от транспортного транзита полтора миллиарда евриков в год, а Украина миллиард гривен,
ну и т.п., маса источников реальных ,а не надутых денег.

3.Развитие страны по польскому сценарию я в настоящее время просто не вижу по двум причинам:
- деолигархизации страны уже точно не будет
-демонополизация будет только как филькина грамота, т.е. пустобрехство только будет
-никто сейчас не скажет точно, что восточный вопрос пойдет гладко, и внутренние и внешние факторы(несмотря на необоснованный на мой взгляд оптимизм) пока говорят о том, что решения вопроса пока не будет, а значит этот мега-барьер на пути инвесторов в Украину останется в целости и сохранности. Нет,ну какие -то деньги придут, возможно даже ПИИ чуток увеличатся, но потока и заливки - не будет. Не время еще.

4.Рынок земли с октября 2020 г. - это пока лишь прожекты, их еще реализовать надо, год - это слишком большой строк для всяких непридвиденных событий. И кроме того- такой рост всего лишь на ожиданиях - как минимум преувеличен.

5.МВФ.Сегодня суд по Привату отложен. Решение суда может быть и политическим.Поэтому - если МВФ не лохи,то как миниум тормознут до решения вопроса

о самой главной "ка-шке" нашей страны в настоящее время - Бене

и вопрос о программе зависнет.

6.План по доходам по словам того же главы счетной палаты недовыполен на 47 млрд.грн., усугублять эту ситуацию - это полным дуболомом быть, поэтому сомневаюсь, что власти будут закладывать в бюджет и поддерживать скупочными интервенциями понижательный, а не повышательные тренд.

7.Деньги гастеров - на максе сейчас, но ведь это дорога в один конец, наряду с притоком валюты, это ведь и деградирует экономику, создает дефицит рабочей силы,эти люди делают ВВП совсем других стран, а их переводы - это лишь очередной нарко-укол для паразитирующей на гастерах экономики.


Так что ,пружина просто обязана - "отстрелить" вверх.

Позитивный момент во "влете" большинства участников форума на зелени - также есть.

Теперь все поняли, что тренд штука изменчивая,
и что не все то золото, что зеленое.

Доллар ведь также за годы мощно девальвировал и грохнулся не только к активам типа недвижимости, но и к стоимости подавляющего большинства товаров, исключая электронику.Как видим доллар может падать и национальным валютам разных стран.

Поэтому, что кому надо, если надо купить новострой,то лучше иметь деньги в гривне под процент в банке, если надо купить авто в салоне - также.
А вот если жилье на вторичке ,или авто с рук, то лучше все-таки валюта , я предпочитаю евро, кто-то может доллар.


Ну а кто собирает на ТВ,или еще какую-то вещь, или отдых,или ремонт -

то вообще можно не заморачиваться, пофиг и гривна, и доллар,
все усилия по раздумиям лучше потратить на усилия по уточнению наиболее комфортных цен в интернет магазине,
или выбить скидку в маркете, или подобрать лучший вариант на "Букинге".

Эффект будет моментальным - и до 25% разово, и это всего лишь минимум, так как цена того же ТВ в Фоксе и в надежном инет- магазине может достигать 50%, по ремонту - до 25% можно скидки на материал выбивать ( плитка, сантехника), и до 10% - мелочевка типа смесей и т.п., по Букингу по отдыху - также иногда лучшие более комфортные варианты стоят намного дешевле ( иногда и на 50%) чем дорогие, но неудачные варианты. Надо мониторить и оценивать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 вер, 2019 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:41

Укртрансгаз опубликовал новость, сегодня в полдень в пхг уже 20 млрд м3 газа, в планах закачать еще 0,5 млрд м3, но это уже наверно без импорта , за счет собственной добычи.

Напоминаю, сейчас в сутки в Украине добывается 54-55 млн м3 газа, расходуется около 40, излишек идет в пхг.
Смотрел данные по закачке, 22 сентября закачка сократилась с 80 до 50 млн, это означает что импорт начали прикручивать, с 60 до 30 млн кубов в сутки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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