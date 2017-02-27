Додано: Вів 24 вер, 2019 14:38

Да, конечно все участники ветки были в большей, или меньшей степени не правы насчет гривны.



Правда, если поднять мои старые сообщения годичной и полу-годичной давности, я неоднократно указывал точные направления:



1.Всегда писал о краткосрочке и среднесрочке - курс гривны только вверх в связи с полным экономическим хаосом в стране, бардаке и бешеном дерибане в последние пять лет, за такие сообщения я получал всегда масу "лайков", так как ситуация на валютном рынке была однозначна.



2.В то же время я неоднократно писал о том, что точка невозврата гривны к "22-23"

( это дословно мои сообщения) - еще не пройдена, потенциал у страны - просто фантастический и т.п.,за такие сообщения я не получал ни одного "лайка", так как участники форума были настроены на бесконечную по временному периоду девальвацию.



Тем не менее, последнее полу-годичное фиаско "зеленого" я также как и все тут "проморгал". Знал бы прикуп,жил бы в Сочи - старая пословица.



Итак. Будет ли обозначенное мною еще пол-года - год назад движение к рубежам 22-23 в связи с ожидаемым рынком земли, о чем я также писал еще в до"зеленые" времен ?



ИМХО: Нет. Не будет ни в этом году,ни как минимум в начале следующего такого тренда.



Обосную:



1.ОВГЗ. МММ также казались бесконечными, куплю жене сапоги,потом шубу,потом острова,потом авто,потом квартиру.

Не может страна и экономика бесконечно паразитировать на спекулятивной схеме, приносящей баснословные прибыли внутренним инсайдерам и внешим рисковым игрокам.

Когда наступит тот момент, когда толпа посмотрит на выход - никто конечно не скажет, но это явно не бесконечная история.Все понимают, что дверной проход достаточно узок.

Ну, во всяком случае размер дальнейшего роста кучи сильно ограничен, мы не Штаты, у которых этот инструмент реально может играть и играет десятки лет.



2.Глава счетной палаты Пацкан также вчера говорил о той же пирамиде ОВГЗ, о том, что лучше бы вместо бумаг налегали бы на контрабанду,где по его словам лежит около 10 млрд. баксов в год, и если тормознуть все это дело хотя бы на 10% получится неплохая сумма для бюджета.

Также он говорил о том, что бундес имеет от транспортного транзита полтора миллиарда евриков в год, а Украина миллиард гривен,

ну и т.п., маса источников реальных ,а не надутых денег.



3.Развитие страны по польскому сценарию я в настоящее время просто не вижу по двум причинам:

- деолигархизации страны уже точно не будет

-демонополизация будет только как филькина грамота, т.е. пустобрехство только будет

-никто сейчас не скажет точно, что восточный вопрос пойдет гладко, и внутренние и внешние факторы(несмотря на необоснованный на мой взгляд оптимизм) пока говорят о том, что решения вопроса пока не будет, а значит этот мега-барьер на пути инвесторов в Украину останется в целости и сохранности. Нет,ну какие -то деньги придут, возможно даже ПИИ чуток увеличатся, но потока и заливки - не будет. Не время еще.



4.Рынок земли с октября 2020 г. - это пока лишь прожекты, их еще реализовать надо, год - это слишком большой строк для всяких непридвиденных событий. И кроме того- такой рост всего лишь на ожиданиях - как минимум преувеличен.



5.МВФ.Сегодня суд по Привату отложен. Решение суда может быть и политическим.Поэтому - если МВФ не лохи,то как миниум тормознут до решения вопроса



о самой главной "ка-шке" нашей страны в настоящее время - Бене



и вопрос о программе зависнет.



6.План по доходам по словам того же главы счетной палаты недовыполен на 47 млрд.грн., усугублять эту ситуацию - это полным дуболомом быть, поэтому сомневаюсь, что власти будут закладывать в бюджет и поддерживать скупочными интервенциями понижательный, а не повышательные тренд.



7.Деньги гастеров - на максе сейчас, но ведь это дорога в один конец, наряду с притоком валюты, это ведь и деградирует экономику, создает дефицит рабочей силы,эти люди делают ВВП совсем других стран, а их переводы - это лишь очередной нарко-укол для паразитирующей на гастерах экономики.





Так что ,пружина просто обязана - "отстрелить" вверх.



Позитивный момент во "влете" большинства участников форума на зелени - также есть.



Теперь все поняли, что тренд штука изменчивая,

и что не все то золото, что зеленое.



Доллар ведь также за годы мощно девальвировал и грохнулся не только к активам типа недвижимости, но и к стоимости подавляющего большинства товаров, исключая электронику.Как видим доллар может падать и национальным валютам разных стран.



Поэтому, что кому надо, если надо купить новострой,то лучше иметь деньги в гривне под процент в банке, если надо купить авто в салоне - также.

А вот если жилье на вторичке ,или авто с рук, то лучше все-таки валюта , я предпочитаю евро, кто-то может доллар.





Ну а кто собирает на ТВ,или еще какую-то вещь, или отдых,или ремонт -



то вообще можно не заморачиваться, пофиг и гривна, и доллар,

все усилия по раздумиям лучше потратить на усилия по уточнению наиболее комфортных цен в интернет магазине,

или выбить скидку в маркете, или подобрать лучший вариант на "Букинге".



Эффект будет моментальным - и до 25% разово, и это всего лишь минимум, так как цена того же ТВ в Фоксе и в надежном инет- магазине может достигать 50%, по ремонту - до 25% можно скидки на материал выбивать ( плитка, сантехника), и до 10% - мелочевка типа смесей и т.п., по Букингу по отдыху - также иногда лучшие более комфортные варианты стоят намного дешевле ( иногда и на 50%) чем дорогие, но неудачные варианты. Надо мониторить и оценивать.