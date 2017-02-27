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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:41
yama написав: Qwerty написав:
Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав...
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ???
Навіщо підтримувати і розкручувати популярність гілки?! Постараюсь відповісти щоб ви зрозуміли - щоб гілка була популярною і мала мільйонні перегляди! Ви думаєте що навпаки - ставили мету щоб її ніхто не читав?!
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Qwerty
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