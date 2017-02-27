Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55

Investor_K написав: 24.22.



Поперло вверх? 24.22.Поперло вверх?

Не знаю , поперло уже, или попрет только чуть попозже ( нал действительно поднялся до 5 коп. вверх).Но знаю точно одно.Отстрел не будет по типу качелей, по пару копеек.Движение будет свечками, с небольшими сравнительно коррекциями.О причинах я писал достаточно подробно и обосновано одной страницей ранее.Правда, там еще один момент упустил в оом своем сообщении.Поэтому дополню тут - фактор цен.Во-первых, они ни фига не опускаются, значит по большому счету в устойчивую ревальвацию рынок не верит.Во-вторых, при таком ситуации, цены выше многих польских и болгарских и др. стран, при доходах значительно ниже - они еще немножко и окончательно угрохают внутреннее промпроизводство и весь внутренний рынок будет забит импортом еще больше чем сейчас.До чего дошли - картоху стало выгодно импортировать, офонарели вконец уже они с этими бумажными спекуляциями, курсами и т.п.Доллар долларом,гривна гривной, а вот еврик когда прояснится британский вопрос при любых вариантах и раскладах отстрелит, прошу запомнить, ну и вообще при всех проблемах европейцев, немцы все таки научили соседей по ЕС блоку быть в большей, или меньшей степени консерваторами,а кто не хочет - тех строят, что есть гуд для их валюты.