Навіщо підтримувати і розкручувати популярність гілки?! Постараюсь відповісти щоб ви зрозуміли - щоб гілка була популярною і мала мільйонні перегляди! Ви думаєте що навпаки - ставили мету щоб її ніхто не читав?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:41
Навіщо підтримувати і розкручувати популярність гілки?! Постараюсь відповісти щоб ви зрозуміли - щоб гілка була популярною і мала мільйонні перегляди! Ви думаєте що навпаки - ставили мету щоб її ніхто не читав?!
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
24.22.
Поперло вверх?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:50
Самые простые решения как правило по итогу оказываются самыми лучшими. Можно сидеть и ждать дно с гривной на руках. Можно дергаться и покупать/продавать валюту, ловя по 10-15 копеек в день. А можно, видя этот весь бардак, уже только покупать валюту. Ну так, на дальнейшую перспективу. Вы же не оптовая обменка, крутящая в день миллионы долларов? Той и 5 копеечек маржи хватит для заработка. Тем более она не своими крутит, а с приноса. Всегда можно успеть выпрыгнуть, если что... А вот "пересичный" вряд ли успеет, когда курс начнет расти по 1 грн. в день. Это потом он будет помаленьку ползти вверх. А в начале рванут резко, чтобы не дать загрузиться всем лишним. И все эти заработанные сейчас копеечки очень быстро станут большими убытками!
Лирика вверху, а проза внизу: куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51
Инфляции 3 месяца нет - лето, сезонное падение цен на овощи и т.п. Мясомол. продукты растут. Закончатся летние цены, увидим.
Промпроизводство "компенсируется" ростом с/х - спасибо рекордному урожаю. Рассчитываете на рекорды каждый год?
Всё больше превращаемся в аграрную страну. Назовите хоть одну процветающую с/х страну кроме Новой Зеландии.
Ещё один "компенсатор" - заробитчане. И ещё займы. Комментировать не буду.
Снижение безработицы - спасибо тем же заробитчанам.
Ещё возражения будут?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:53
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55
Не знаю , поперло уже, или попрет только чуть попозже ( нал действительно поднялся до 5 коп. вверх).
Но знаю точно одно.
Отстрел не будет по типу качелей, по пару копеек.
Движение будет свечками, с небольшими сравнительно коррекциями.
О причинах я писал достаточно подробно и обосновано одной страницей ранее.
Правда, там еще один момент упустил в оом своем сообщении.
Поэтому дополню тут - фактор цен.
Во-первых, они ни фига не опускаются, значит по большому счету в устойчивую ревальвацию рынок не верит.
Во-вторых, при таком ситуации, цены выше многих польских и болгарских и др. стран, при доходах значительно ниже - они еще немножко и окончательно угрохают внутреннее промпроизводство и весь внутренний рынок будет забит импортом еще больше чем сейчас.
До чего дошли - картоху стало выгодно импортировать, офонарели вконец уже они с этими бумажными спекуляциями, курсами и т.п.
Доллар долларом,гривна гривной, а вот еврик когда прояснится британский вопрос при любых вариантах и раскладах отстрелит, прошу запомнить, ну и вообще при всех проблемах европейцев, немцы все таки научили соседей по ЕС блоку быть в большей, или меньшей степени консерваторами,а кто не хочет - тех строят , что есть гуд для их валюты.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 вер, 2019 15:08, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........24.09.2019.............25.09.2019
дата розрахунку..........23.09.2019.............24.09.2019
Долар США.................2432,7195..............2420,9491
После полудня доллар отыграл 0.4 копейки.
Открылись на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. С тех пор и стоим на одном уровне, очень постепенно сужая спред сверху. Сузились уже до 1 копейки. Категорически утверждать не могу, но выглядит это многолетним рекордом. Есть устойчивое ощущение, что НБУ с самого утра вышел с интервенцией по единому курсу 24.20 и стоит на этом уровне непокобелимо.
К 14 покупатели осознали, что ниже курс уже не будет, и появились на рынке. Рынок отреагировал на это ростом бидов на 2 копейки с одновременным расширением спреда на 1.5 копейки. Торговля в это время была еще интенсивной.
Этот день в истории:
2017 - 2631.66 (-211)
2018 - 2811.10 (-391)
2016 - 2599.06
2015 - 2146.44
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну я был неправ относительно гривны, типа кому-то от этого легче станет
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:56
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:58
хто де накинув??
наразі тренд донизу, всі лише скидають
дайте конкретику
ОВДП теж падають по %
+50грн !
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