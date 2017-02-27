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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22062207220822092210>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 172
Не нижче 24.50
47%
81
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
27
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:41

  yama написав:
  Qwerty написав: Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав...
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ??? :shock:

Навіщо підтримувати і розкручувати популярність гілки?! Постараюсь відповісти щоб ви зрозуміли - щоб гілка була популярною і мала мільйонні перегляди! Ви думаєте що навпаки - ставили мету щоб її ніхто не читав?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.22.

Поперло вверх?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:50

  ruvex написав:Зачем же так прямолинейно? От доп. профита с фантиков валюта также покупается.

Самые простые решения как правило по итогу оказываются самыми лучшими. Можно сидеть и ждать дно с гривной на руках. Можно дергаться и покупать/продавать валюту, ловя по 10-15 копеек в день. А можно, видя этот весь бардак, уже только покупать валюту. Ну так, на дальнейшую перспективу. Вы же не оптовая обменка, крутящая в день миллионы долларов? Той и 5 копеечек маржи хватит для заработка. Тем более она не своими крутит, а с приноса. Всегда можно успеть выпрыгнуть, если что... А вот "пересичный" вряд ли успеет, когда курс начнет расти по 1 грн. в день. Это потом он будет помаленьку ползти вверх. А в начале рванут резко, чтобы не дать загрузиться всем лишним. И все эти заработанные сейчас копеечки очень быстро станут большими убытками!

Лирика вверху, а проза внизу: куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 вер, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:51

  Kripo написав:.....
ничего не понимаю, какая стагфляция? :shock: Если цены не растут, инфляции 3 месяца нет.
https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/

Кроме того, нет и падения ВВП, наооборот рост! Уменьшение безработицы тоже! Т.е. то что происходит падение "производства" невилируется ростом в других областях.

Короче ниодного фактара из треx нет, а они должны быть все три одновременно.

Инфляции 3 месяца нет - лето, сезонное падение цен на овощи и т.п. Мясомол. продукты растут. Закончатся летние цены, увидим.

Промпроизводство "компенсируется" ростом с/х - спасибо рекордному урожаю. Рассчитываете на рекорды каждый год?
Всё больше превращаемся в аграрную страну. Назовите хоть одну процветающую с/х страну кроме Новой Зеландии.
Ещё один "компенсатор" - заробитчане. И ещё займы. Комментировать не буду.

Снижение безработицы - спасибо тем же заробитчанам.

Ещё возражения будут?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:53

  Investor_K написав:24.22.
Поперло вверх?
Ага, на 2 копійочки - поперло так поперло...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55

  Investor_K написав:24.22.

Поперло вверх?


Не знаю , поперло уже, или попрет только чуть попозже ( нал действительно поднялся до 5 коп. вверх).

Но знаю точно одно.

Отстрел не будет по типу качелей, по пару копеек.

Движение будет свечками, с небольшими сравнительно коррекциями.

О причинах я писал достаточно подробно и обосновано одной страницей ранее.

Правда, там еще один момент упустил в оом своем сообщении.
Поэтому дополню тут - фактор цен.


Во-первых, они ни фига не опускаются, значит по большому счету в устойчивую ревальвацию рынок не верит.

Во-вторых, при таком ситуации, цены выше многих польских и болгарских и др. стран, при доходах значительно ниже - они еще немножко и окончательно угрохают внутреннее промпроизводство и весь внутренний рынок будет забит импортом еще больше чем сейчас.

До чего дошли - картоху стало выгодно импортировать, офонарели вконец уже они с этими бумажными спекуляциями, курсами и т.п.

Доллар долларом,гривна гривной, а вот еврик когда прояснится британский вопрос при любых вариантах и раскладах отстрелит, прошу запомнить, ну и вообще при всех проблемах европейцев, немцы все таки научили соседей по ЕС блоку быть в большей, или меньшей степени консерваторами,а кто не хочет - тех строят :wink: , что есть гуд для их валюты.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 вер, 2019 15:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........24.09.2019.............25.09.2019
дата розрахунку..........23.09.2019.............24.09.2019
Долар США.................2432,7195..............2420,9491
После полудня доллар отыграл 0.4 копейки.
Открылись на 10 копеек ниже вчерашнего закрытия. С тех пор и стоим на одном уровне, очень постепенно сужая спред сверху. Сузились уже до 1 копейки. Категорически утверждать не могу, но выглядит это многолетним рекордом. Есть устойчивое ощущение, что НБУ с самого утра вышел с интервенцией по единому курсу 24.20 и стоит на этом уровне непокобелимо.
К 14 покупатели осознали, что ниже курс уже не будет, и появились на рынке. Рынок отреагировал на это ростом бидов на 2 копейки с одновременным расширением спреда на 1.5 копейки. Торговля в это время была еще интенсивной.

Этот день в истории:
2017 - 2631.66 (-211)
2018 - 2811.10 (-391)

2016 - 2599.06
2015 - 2146.44
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

somilitark написав:
  ruvex написав:Когда уже можно будет сдать па 27?


Вы сейчас не в тренде,надо спросить точнее и адекватнее,например когда будут давать за доллар ниже 24 гривни,на этой неделе или только на следующей?

Ветка ожила,но никто не скажет,как же я был неправ относительно гривны,а комменты сводятся к следующему:вот гады,опять кинули,мне вообще-то чем-то даже нравится
эта многоходовочка по гривне,она мега зачётная,прямо ситуация как в жизни,всё говорит о боковике или девале,а он камнем вниз 8)

Так что займитесь чем-то полезным и отвлекитесь от этого безобразия,радуйтесь выросшими в гривне доходами,вернее выросшими в долларах доходами,про долларовую котлетку не вспоминайте,не бередите свою душу не сбывшимися прогнозами и потерями :D
Ну я был неправ относительно гривны, типа кому-то от этого легче станет
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:56

  Andrew_ написав:Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?

Какие? А то на днях грндэпо заканчивается , хочу уйти из Ощада , жадные они.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:58

  Andrew_ написав:Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?


хто де накинув??

наразі тренд донизу, всі лише скидають

дайте конкретику
ОВДП теж падають по %
+50грн !
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