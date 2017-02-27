реальна рокета! +3 грв в день!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 14:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
реальна рокета! +3 грв в день!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:02
Сценарий такой весьма реалистичен. Сейчас имеем неплохое укрепление гривны, но фактически оно ничем не подкреплено. Цены тоже вниз не стремятся. Мощного наращивания производства или экспорта нет. Урожайный год на нашей стороне и нерезы. ОВГЗ реально пирамида, которая может скоропостижно рухнуть будь-то от негативных новостей с востока или тому подобного. Гривна забралась высоко, но стоит на неустойчивом стуле, тем не менее страсти накаляются
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:08
Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это мне понятно, за посты - спасибо. Я не помню что военный сбор на обмен валюты отменен, когда это сделали?
То есть можно, грубо говоря, купить нал за 24, продать банку за 24.10 и 10 копеек с каждого бакса положить себе в карман?
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не уменьшится, просто покупатель валюты будет другой - банки дают 17% по депо, наверняка найдутся и другие обязательства под аналогичный процент.
Т.е. сначала надо уменьшить ставки по депо, а это вызовет недоумение у народа, инфляция-то не падает.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:23
НБУ не продает ОВГЗ(с баланса продаж нет) и тем более не устанавливает ставки по ОВГЗ, его парафия учетная и депозитная ставки(упрощенно) и привлечение избыточных средств банков овернайт или различные депсертификаты.
Дурень думкою багатіє
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:24
У каждого свои решения и каждый готов их приукрасить лирикой в невыгодный для себя момент. Все верно, можно сидеть в баксе, можно в бумаге, можно ловить дно и пики, а можно одновременно постоянно зарабатывать диверсифицируя не ожидая окончания и повторения бардака по 5 лет.
И доллар купленный в среднем по 17 с долларом купленным по 24 не будет менее выгодным чем по 27 с сидением годами в замирании. Приветы, как раз здесь не уместны.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:38
Для мене не принципово тонкощі(хто продає-НБУ чи Уряд...)
Принципово по суті
Спочатку на ринку зявляється надлишок валюти (по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП)
Потім НБУ за надруковану(нехай і в електронному вигляді)гривні - скупає цю валюту
Потім , щоб свіжа гривня не тиснула на ринок - її стерилізують шляхом випуску ОВДП
Якщо зменшити прибутковість ОВДП - її стануть купувати менше,отже менше зайде валюти, менше треба буде випускати ОВДП = при цьому внутрішня промисловість яка працює на експорт отримає додаткову підтримку за рахунок курсу..
ПС
Мене влаштовує падіння курсу , я працюю за гривню...
Мене просто тривожить те що я збираюсь жити трохи довше ніж настане час погашення сьогодні проданих ОВДП - а тому не хотілось би переживати ще одну кризу.
На мій вік їх і так вже було достатньо.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:42
На межбанке залили отскок который начался в 14:00 и вернулись на уровень 20/23
Плохой знак для быков, подождем завтрашнего подтверждения.
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45
Пока суть да дело, а идет отскок - в моменте 24.31. Отыграли 14 копеек с минимума дня 24.17, заодно перебив точку открытия 24.22. И закрыли торги с обновлением верхушки на 9 копеек.
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