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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2207220822092210>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 172
Не нижче 24.50
47%
81
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
27
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Ага, на 2 копійочки - поперло так поперло...


  Сибарит написав:После полудня доллар отыграл 0.4 копейки.


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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:02

  Автор77 написав:Да, конечно все участники ветки были в большей, или меньшей степени не правы насчет гривны.

Правда, если поднять мои старые сообщения годичной и полу-годичной давности, я неоднократно указывал точные направления:

1.Всегда писал о краткосрочке и среднесрочке - курс гривны только вверх в связи с полным экономическим хаосом в стране, бардаке и бешеном дерибане в последние пять лет, за такие сообщения я получал всегда масу "лайков", так как ситуация на валютном рынке была однозначна.

2.В то же время я неоднократно писал о том, что точка невозврата гривны к "22-23"
( это дословно мои сообщения) - еще не пройдена, потенциал у страны - просто фантастический и т.п.,за такие сообщения я не получал ни одного "лайка", так как участники форума были настроены на бесконечную по временному периоду девальвацию.

Тем не менее, последнее полу-годичное фиаско "зеленого" я также как и все тут "проморгал". Знал бы прикуп,жил бы в Сочи - старая пословица.

Итак. Будет ли обозначенное мною еще пол-года - год назад движение к рубежам 22-23 в связи с ожидаемым рынком земли, о чем я также писал еще в до"зеленые" времен ?

ИМХО: Нет. Не будет ни в этом году,ни как минимум в начале следующего такого тренда.

Обосную:

1.ОВГЗ. МММ также казались бесконечными, куплю жене сапоги,потом шубу,потом острова,потом авто,потом квартиру.
Не может страна и экономика бесконечно паразитировать на спекулятивной схеме, приносящей баснословные прибыли внутренним инсайдерам и внешим рисковым игрокам.
Когда наступит тот момент, когда толпа посмотрит на выход - никто конечно не скажет, но это явно не бесконечная история.Все понимают, что дверной проход достаточно узок.
Ну, во всяком случае размер дальнейшего роста кучи сильно ограничен, мы не Штаты, у которых этот инструмент реально может играть и играет десятки лет.

2.Глава счетной палаты Пацкан также вчера говорил о той же пирамиде ОВГЗ, о том, что лучше бы вместо бумаг налегали бы на контрабанду,где по его словам лежит около 10 млрд. баксов в год, и если тормознуть все это дело хотя бы на 10% получится неплохая сумма для бюджета.
Также он говорил о том, что бундес имеет от транспортного транзита полтора миллиарда евриков в год, а Украина миллиард гривен,
ну и т.п., маса источников реальных ,а не надутых денег.

3.Развитие страны по польскому сценарию я в настоящее время просто не вижу по двум причинам:
- деолигархизации страны уже точно не будет
-демонополизация будет только как филькина грамота, т.е. пустобрехство только будет
-никто сейчас не скажет точно, что восточный вопрос пойдет гладко, и внутренние и внешние факторы(несмотря на необоснованный на мой взгляд оптимизм) пока говорят о том, что решения вопроса пока не будет, а значит этот мега-барьер на пути инвесторов в Украину останется в целости и сохранности. Нет,ну какие -то деньги придут, возможно даже ПИИ чуток увеличатся, но потока и заливки - не будет. Не время еще.

4.Рынок земли с октября 2020 г. - это пока лишь прожекты, их еще реализовать надо, год - это слишком большой строк для всяких непридвиденных событий. И кроме того- такой рост всего лишь на ожиданиях - как минимум преувеличен.

5.МВФ.Сегодня суд по Привату отложен. Решение суда может быть и политическим.Поэтому - если МВФ не лохи,то как миниум тормознут до решения вопроса

о самой главной "ка-шке" нашей страны в настоящее время - Бене

и вопрос о программе зависнет.

6.План по доходам по словам того же главы счетной палаты недовыполен на 47 млрд.грн., усугублять эту ситуацию - это полным дуболомом быть, поэтому сомневаюсь, что власти будут закладывать в бюджет и поддерживать скупочными интервенциями понижательный, а не повышательные тренд.

7.Деньги гастеров - на максе сейчас, но ведь это дорога в один конец, наряду с притоком валюты, это ведь и деградирует экономику, создает дефицит рабочей силы,эти люди делают ВВП совсем других стран, а их переводы - это лишь очередной нарко-укол для паразитирующей на гастерах экономики.


Так что ,пружина просто обязана - "отстрелить" вверх.

Позитивный момент во "влете" большинства участников форума на зелени - также есть.

Теперь все поняли, что тренд штука изменчивая,
и что не все то золото, что зеленое.

Доллар ведь также за годы мощно девальвировал и грохнулся не только к активам типа недвижимости, но и к стоимости подавляющего большинства товаров, исключая электронику.Как видим доллар может падать и национальным валютам разных стран.

Поэтому, что кому надо, если надо купить новострой,то лучше иметь деньги в гривне под процент в банке, если надо купить авто в салоне - также.
А вот если жилье на вторичке ,или авто с рук, то лучше все-таки валюта , я предпочитаю евро, кто-то может доллар.


Ну а кто собирает на ТВ,или еще какую-то вещь, или отдых,или ремонт -

то вообще можно не заморачиваться, пофиг и гривна, и доллар,
все усилия по раздумиям лучше потратить на усилия по уточнению наиболее комфортных цен в интернет магазине,
или выбить скидку в маркете, или подобрать лучший вариант на "Букинге".

Эффект будет моментальным - и до 25% разово, и это всего лишь минимум, так как цена того же ТВ в Фоксе и в надежном инет- магазине может достигать 50%, по ремонту - до 25% можно скидки на материал выбивать ( плитка, сантехника), и до 10% - мелочевка типа смесей и т.п., по Букингу по отдыху - также иногда лучшие более комфортные варианты стоят намного дешевле ( иногда и на 50%) чем дорогие, но неудачные варианты. Надо мониторить и оценивать.

Сценарий такой весьма реалистичен. Сейчас имеем неплохое укрепление гривны, но фактически оно ничем не подкреплено. Цены тоже вниз не стремятся. Мощного наращивания производства или экспорта нет. Урожайный год на нашей стороне и нерезы. ОВГЗ реально пирамида, которая может скоропостижно рухнуть будь-то от негативных новостей с востока или тому подобного. Гривна забралась высоко, но стоит на неустойчивом стуле, тем не менее страсти накаляются
https://www.rbc.ua/rus/news/analitiki-p ... 8.html/amp
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:08

Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Більше того, якщо на готівці валюта дешевша ніж на МБ, значить розворот ще не скоро.

Это мне понятно, за посты - спасибо. Я не помню что военный сбор на обмен валюты отменен, когда это сделали?
То есть можно, грубо говоря, купить нал за 24, продать банку за 24.10 и 10 копеек с каждого бакса положить себе в карман?
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара

Не уменьшится, просто покупатель валюты будет другой - банки дают 17% по депо, наверняка найдутся и другие обязательства под аналогичный процент.
Т.е. сначала надо уменьшить ставки по депо, а это вызовет недоумение у народа, инфляция-то не падает.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:23

  budivelnik написав:Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара


НБУ не продает ОВГЗ(с баланса продаж нет) и тем более не устанавливает ставки по ОВГЗ, его парафия учетная и депозитная ставки(упрощенно) и привлечение избыточных средств банков овернайт или различные депсертификаты.
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:24

  yuri_m написав:
  ruvex написав:Зачем же так прямолинейно? От доп. профита с фантиков валюта также покупается.

Самые простые решения как правило по итогу оказываются самыми лучшими. Можно сидеть и ждать дно с гривной на руках. Можно дергаться и покупать/продавать валюту, ловя по 10-15 копеек в день. А можно, видя этот весь бардак, уже только покупать валюту. Ну так, на дальнейшую перспективу. Вы же не оптовая обменка, крутящая в день миллионы долларов? Той и 5 копеечек маржи хватит для заработка. Тем более она не своими крутит, а с приноса. Всегда можно успеть выпрыгнуть, если что... А вот "пересичный" вряд ли успеет, когда курс начнет расти по 1 грн. в день. Это потом он будет помаленьку ползти вверх. А в начале рванут резко, чтобы не дать загрузиться всем лишним. И все эти заработанные сейчас копеечки очень быстро станут большими убытками!

Лирика вверху, а проза внизу: куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!


У каждого свои решения и каждый готов их приукрасить лирикой в невыгодный для себя момент. Все верно, можно сидеть в баксе, можно в бумаге, можно ловить дно и пики, а можно одновременно постоянно зарабатывать диверсифицируя не ожидая окончания и повторения бардака по 5 лет.
И доллар купленный в среднем по 17 с долларом купленным по 24 не будет менее выгодным чем по 27 с сидением годами в замирании. Приветы, как раз здесь не уместны.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:38

  starsn написав:
  budivelnik написав:Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВДП щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВДП , тоді зменшиться пропозиція долара
НБУ не продает ОВДП(с баланса продаж нет) и тем более не устанавливает ставки по ОВГЗ, его парафия учетная и депозитная ставки(упрощенно) и привлечение избыточных средств банков овернайт или различные депсертификаты.
Для мене не принципово тонкощі(хто продає-НБУ чи Уряд...)
Принципово по суті
Спочатку на ринку зявляється надлишок валюти (по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП)
Потім НБУ за надруковану(нехай і в електронному вигляді)гривні - скупає цю валюту
Потім , щоб свіжа гривня не тиснула на ринок - її стерилізують шляхом випуску ОВДП
Якщо зменшити прибутковість ОВДП - її стануть купувати менше,отже менше зайде валюти, менше треба буде випускати ОВДП = при цьому внутрішня промисловість яка працює на експорт отримає додаткову підтримку за рахунок курсу..

ПС
Мене влаштовує падіння курсу , я працюю за гривню...
Мене просто тривожить те що я збираюсь жити трохи довше ніж настане час погашення сьогодні проданих ОВДП - а тому не хотілось би переживати ще одну кризу.
На мій вік їх і так вже було достатньо.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:42

На межбанке залили отскок который начался в 14:00 и вернулись на уровень 20/23
Плохой знак для быков, подождем завтрашнего подтверждения.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:45

Пока суть да дело, а идет отскок - в моменте 24.31. Отыграли 14 копеек с минимума дня 24.17, заодно перебив точку открытия 24.22. И закрыли торги с обновлением верхушки на 9 копеек.
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