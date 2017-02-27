Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:48
Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:50
1 октября продолжение судебной истории с Приватом, сегодняшнее заседание остановили и обьявили перерыв до 1 октября.
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вот правильно все понимаю?
НБУ таргетирует инфляцию, которую рассчитывает Минфин?
Если так, то возникает ряд вопросов.........
А что если в инфляцию считают нЕучи??
Или, например, методика рассчета.... как бы сказать..... несовершенна?
Не видя ИХ математических моделей, как-то пятой точкой ощущается, что снижение ставки
не только созрело и перезрело, но и ... как бы .. начинает попахивать
Не претендую на истину. Полный дилетант в практической макроэкономике. Одна лишь теория...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.
"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн."
"Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.
Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн."
88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.
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