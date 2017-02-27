Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:48
Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:50
1 октября продолжение судебной истории с Приватом, сегодняшнее заседание остановили и обьявили перерыв до 1 октября.
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я вот правильно все понимаю?
НБУ таргетирует инфляцию, которую рассчитывает Минфин?
Если так, то возникает ряд вопросов.........
А что если в инфляцию считают нЕучи??
Или, например, методика рассчета.... как бы сказать..... несовершенна?
Не видя ИХ математических моделей, как-то пятой точкой ощущается, что снижение ставки
не только созрело и перезрело, но и ... как бы .. начинает попахивать
Не претендую на истину. Полный дилетант в практической макроэкономике. Одна лишь теория...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.
"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн."
"Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.
Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн."
88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:44
... за крок до перевороту думок ©
...дивина та й годі!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 24 вер, 2019 16:46
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:02
а я закинув 600К в ОВДП під 14,75% безналоХових
до лютого 2025!
дивина тай годі...
Востаннє редагувалось asti в Вів 24 вер, 2019 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:02
... стратегічний стратег©®™)))
... саме так!
- бо, мій ремонт плавно підходить до завершення.... - все вже(крім техніки) закуплено... - і залишилось, лише трохи дещо зібрати/доробити/доклеїти.....
- а техніку візьму в оплату частинами, а що не влізе в отих 25К - буду брати поступово теж на кредитну картку!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:04
Вы зря танцуете от нерезидентов. При существующей структуре депозитов, хоть у физиков, хоть у юриков, когда гривна и валюта распределена примерно в среднем поровну, каждый сам себе наполовину нерезидент. Иначе говоря, для покупки овгз формальный "резидент" точно так же может заливать своей валютой межбанк. И точно так же, всеми правдами и неправдами, побежит обратно в валюту при первом же шухере. Отнормируйте объем вложений резидентов в овгз на средний процент валютных депозитов, и картина станет совсем другой (и ближе к действительности).
Есть и еще один момент. При стабильном (стабильно растущем) курсе гривны легче выманывать валюту, даже снижая процент (примером тому - половина постов в этой ветке), и дальше снижать курс никому-не-нужного. Момент истины наступит в тот момент, когда кто-то существенный захочет зафиксировать прибыль. Ибо при стабильном курсе % в гривне = % в валюте, при стабильно укрепляющейся гривне % в валюте еще выше. Как долго бюджет осилит выплаты в 20+% в валюте - одному Б-гу известно, но то, что навечно не хватит, и нам, смертным, понять по уму. Так что я не собираюсь ванговать по срокам, или по тому, дойдет ли курс до 21, 12, 8, 5, или паритета. Здесь каждый себе фантазер (или предсказатель).
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 24 вер, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
|