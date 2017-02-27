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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2208220922102211>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 176
Не нижче 24.50
47%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
29
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:48

  zzzzzz написав:На межбанке залили отскок который начался в 14:00 и вернулись на уровень 20/23
Плохой знак для быков, подождем завтрашнего подтверждения.

Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:50

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:На межбанке залили отскок который начался в 14:00 и вернулись на уровень 20/23
Плохой знак для быков, подождем завтрашнего подтверждения.

Пока у инвесторов будет вера - будут заливать любой отскок. Причем вера находится вне рамок фундамента. Проблемы будут если начнутся отставки. Вот первый тест - в октябре для НБУ


1 октября продолжение судебной истории с Приватом, сегодняшнее заседание остановили и обьявили перерыв до 1 октября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я вот правильно все понимаю?
НБУ таргетирует инфляцию, которую рассчитывает Минфин?
Если так, то возникает ряд вопросов.........
А что если в инфляцию считают нЕучи??
Или, например, методика рассчета.... как бы сказать..... несовершенна?

Не видя ИХ математических моделей, как-то пятой точкой ощущается, что снижение ставки
не только созрело и перезрело, но и ... как бы .. начинает попахивать

Не претендую на истину. Полный дилетант в практической макроэкономике. Одна лишь теория...
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП

Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.

"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн."

"Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн."

88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:41

zzzzzz
Це що будуть вертати факт, питання в іншому, як?
twin
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:44

... за крок до перевороту думок ©

  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!

...дивина та й годі!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 16:46

  Долярчик написав:
  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!

...дивина та й годі!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:

дивина та й годі :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:02

  Долярчик написав:
  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:
а я закинув 600К в ОВДП під 14,75% безналоХових
до лютого 2025!
дивина тай годі... :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось asti в Вів 24 вер, 2019 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:02

... стратегічний стратег©®™)))

  twin написав:
  Долярчик написав:
  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!

...дивина та й годі!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:

дивина та й годі :wink:

... саме так!
- бо, мій ремонт плавно підходить до завершення.... - все вже(крім техніки) закуплено... - і залишилось, лише трохи дещо зібрати/доробити/доклеїти.....
- а техніку візьму в оплату частинами, а що не влізе в отих 25К - буду брати поступово теж на кредитну картку! 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:04

  wild2006 написав:
  budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП

Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.

"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель [...]

88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.


Вы зря танцуете от нерезидентов. При существующей структуре депозитов, хоть у физиков, хоть у юриков, когда гривна и валюта распределена примерно в среднем поровну, каждый сам себе наполовину нерезидент. Иначе говоря, для покупки овгз формальный "резидент" точно так же может заливать своей валютой межбанк. И точно так же, всеми правдами и неправдами, побежит обратно в валюту при первом же шухере. Отнормируйте объем вложений резидентов в овгз на средний процент валютных депозитов, и картина станет совсем другой (и ближе к действительности).

Есть и еще один момент. При стабильном (стабильно растущем) курсе гривны легче выманывать валюту, даже снижая процент (примером тому - половина постов в этой ветке), и дальше снижать курс никому-не-нужного. Момент истины наступит в тот момент, когда кто-то существенный захочет зафиксировать прибыль. Ибо при стабильном курсе % в гривне = % в валюте, при стабильно укрепляющейся гривне % в валюте еще выше. Как долго бюджет осилит выплаты в 20+% в валюте - одному Б-гу известно, но то, что навечно не хватит, и нам, смертным, понять по уму. Так что я не собираюсь ванговать по срокам, или по тому, дойдет ли курс до 21, 12, 8, 5, или паритета. Здесь каждый себе фантазер (или предсказатель).
Востаннє редагувалось headshaker в Вів 24 вер, 2019 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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