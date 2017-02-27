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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2208220922102211

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 176
Не нижче 24.50
47%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
14%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
8
Нижче 23.00
16%
29
Всього голосів : 176
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:07

Мдяяя... пятилетки хорошо так порезали! Но спрос! Привлекли пол ярда зелени (в гривне, конечно же!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:11

  asti написав:
  Долярчик написав:
  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:
а я закинув 600К в ОВДП під 14,75% безналоХових
до лютого 2025!
дивина тай годі... :mrgreen: :mrgreen:

Молодці! - була б у мене така можливість і такі бабки, на моменті, - зробив би так само!
- при цій владі - можна собі таке дозволити! :)

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой.
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.

какой смысл в низком курсе сейчас ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:26

  SILVER_UA написав:
  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.

какой смысл в низком курсе сейчас ?

есть ожидание, что будет заходить много валюты на покупку земли. это ожидание и топит курс вниз сейчас
wotsergeyd
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:29

  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой.

Та только эту мантру и осталось петь гривнепатриотам. :mrgreen: Реальность же такова, что даже при открытии рынка земли продать можно будет только 3-4%. Всё остальное в долговременной аренде, собственности, и не подлежит продаже. То есть продать с натяжкой можно будет сущие копейки! Но под эти слезы активно раздувают тему земли. Классический загон баранчиков на бойню. :D Давайте, ребятки, давайте, сливайте валюту активнее! Мне она очень даже пригодится по сладкому курсу. 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:30

  wotsergeyd написав:
  SILVER_UA написав:
  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.
какой смысл в низком курсе сейчас ?
Есть ожидание, что будет заходить много валюты на покупку земли. это ожидание и топит курс вниз сейчас
Думаю, сильно много сразу заходить не будет - будут почву прощупывать: что да как, а потом уже, когда схему обкатают и увидят, что все нормально - тогда да, возможно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Думаю, сильно много сразу заходить не будет - будут почву прощупывать: что да как, а потом уже, когда схему обкатают и увидят, что все нормально - тогда да, возможно//))

возможно будет как вы считаете. Но есть ряд игроков, которые уже вложили достаточно в свое дело (аферу), готовые скупить не растягивая все, что будет доступно, возможно и то, что под долгосрочной арендой. у нас возможно все.
wotsergeyd
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  #<1 ... 2208220922102211
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