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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:07
Мдяяя... пятилетки хорошо так порезали! Но спрос! Привлекли пол ярда зелени (в гривне, конечно же!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:11
asti написав: Долярчик написав: yuri_m написав:
куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%)
а я закинув 600К в ОВДП під 14,75% безналоХових
до лютого 2025!
дивина тай годі...
Молодці! - була б у мене така можливість і такі бабки, на моменті, - зробив би так само!
- при цій владі - можна собі таке дозволити!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:16
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой.
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wotsergeyd
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
wotsergeyd написав:
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.
какой смысл в низком курсе сейчас ?
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SILVER_UA
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:26
SILVER_UA написав: wotsergeyd написав:
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.
какой смысл в низком курсе сейчас ?
есть ожидание, что будет заходить много валюты на покупку земли. это ожидание и топит курс вниз сейчас
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wotsergeyd
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:29
wotsergeyd написав:
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой.
Та только эту мантру и осталось петь гривнепатриотам.
Реальность же такова, что даже при открытии рынка земли продать можно будет только 3-4%. Всё остальное в долговременной аренде, собственности, и не подлежит продаже. То есть продать с натяжкой можно будет сущие копейки! Но под эти слезы активно раздувают тему земли. Классический загон баранчиков на бойню.
Давайте, ребятки, давайте, сливайте валюту активнее! Мне она очень даже пригодится по сладкому курсу.
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yuri_m
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:30
wotsergeyd написав: SILVER_UA написав: wotsergeyd написав:
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.
какой смысл в низком курсе сейчас ?
Есть ожидание, что будет заходить много валюты на покупку земли. это ожидание и топит курс вниз сейчас
Думаю, сильно много сразу заходить не будет - будут почву прощупывать: что да как, а потом уже, когда схему обкатают и увидят, что все нормально - тогда да, возможно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39
asti написав:
Думаю, сильно много сразу заходить не будет - будут почву прощупывать: что да как, а потом уже, когда схему обкатают и увидят, что все нормально - тогда да, возможно//))
возможно будет как вы считаете. Но есть ряд игроков, которые уже вложили достаточно в свое дело (аферу), готовые скупить не растягивая все, что будет доступно, возможно и то, что под долгосрочной арендой. у нас возможно все.
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wotsergeyd
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