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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:07
Мдяяя... пятилетки хорошо так порезали! Но спрос! Привлекли пол ярда зелени (в гривне, конечно же!)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:26
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:29
Та только эту мантру и осталось петь гривнепатриотам. Реальность же такова, что даже при открытии рынка земли продать можно будет только 3-4%. Всё остальное в долговременной аренде, собственности, и не подлежит продаже. То есть продать с натяжкой можно будет сущие копейки! Но под эти слезы активно раздувают тему земли. Классический загон баранчиков на бойню. Давайте, ребятки, давайте, сливайте валюту активнее! Мне она очень даже пригодится по сладкому курсу.
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:30
Думаю, сильно много сразу заходить не будет - будут почву прощупывать: что да как, а потом уже, когда схему обкатают и увидят, что все нормально - тогда да, возможно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 17:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
возможно будет как вы считаете. Но есть ряд игроков, которые уже вложили достаточно в свое дело (аферу), готовые скупить не растягивая все, что будет доступно, возможно и то, что под долгосрочной арендой. у нас возможно все.
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:25
В ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма Минфин во вторник, 24 сентября привлек в бюджет 13,2 млрд грн. Большую часть за счет пятилетних бумаг: инвесторов ничуть не смутила сниженная до 14,75% (-0,55% за месяц) доходность, этих ОВГЗ они купили на 12,88 млрд грн.
Короткие бумаги на этом фоне практически не пользовались спросом. 6-месяных ОВГЗ, которые до сих пор активно скупали украинские финучреждения, на этот раз выкупили всего на 54,8 млн грн. Хотя Минфин выставил на торги 500 млн грн. Доходность по ним составила 15,8% годовых.
Иностранцы хотят больше гривны спрос на ОВГЗ вдвое превысил предложение
От размещения годичных по ставке 15,09% годовых в бюджет собрали только 43,1 млн грн.
А бумаг со сроком обращения 833 дня и доходностью 15,5% годовых выкупили на 229 млн грн. Хотя лимит по ним Минфин установил на отметке 2 млрд грн.
Большую часть спроса обеспечили нерезиденты. По самым скромный оценкам из всего объема привлечения на них пришлось порядка 10 млрд грн. Это означает, что общий объем вложений иностранцев в гривневые ОВГЗ преодолел отметку 100 млрд. грн. Для сравнения, в начале года он составлял всего 6 млрд грн. и был сопоставим с объемом ОВГЗ на руках у физлиц-резидентов, - рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
По его словам, именно спрос на украинские ОВГЗ, номинированные в гривне, и стал драйвером укрепления гривны осенью нынешнего года.
Важно также отметить, что общий объем выпуска пятилетних ОВГЗ после сегодняшнего аукциона превысит эквивалент $1 млрд. Это означает, что его могут включить в свои рейтинги крупнейшие европейские и американские инвестбанки. Что подстегнет спрос на наши бумаги со стороны западных инвесторов, - резюмировал Невмержицкий.
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ua/news/-/45687 ... rayiny-2-7
..........Світовий банк (СБ) зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 2,7% в 2019 році.
При цьому зростання економіки на 2020 рік збережено на рівні 3,4%, а на 2021 рік – підвищений на 0,1 п. п. до 3,8%.
Раніше Національний банк підвищив у своєму черговому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту з 2,5% до 3% в 2019 році і з 2,9 до 3,2% в 2020 році, а експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3% до 2,7% в 2019 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі. За оцінкою експертів, період 2019-2022 років буде найбільш значущим за внутрішніми ризиками для української економіки, які були запропоновані для розгляду та оцінки. Серед ризиків названі: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ, посилення фактора трудової міграції.....
Не коррелируются такие прогнозы ни с темпами роста 40% за 5 лет, ни с курсом 24 грн. за 1 доллар.
Кто-то из них врет
Додано: Вів 24 вер, 2019 18:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.
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