Додано: Вів 24 вер, 2019 18:25

asti написав: Мдяяя... пятилетки хорошо так порезали! Но спрос! Привлекли пол ярда зелени (в гривне, конечно же!) Мдяяя... пятилетки хорошо так порезали! Но спрос! Привлекли пол ярда зелени (в гривне, конечно же!)

В ходе аукциона по размещению облигаций внутреннего госзайма Минфин во вторник, 24 сентября привлек в бюджет 13,2 млрд грн. Большую часть за счет пятилетних бумаг: инвесторов ничуть не смутила сниженная до 14,75% (-0,55% за месяц) доходность, этих ОВГЗ они купили на 12,88 млрд грн.Короткие бумаги на этом фоне практически не пользовались спросом. 6-месяных ОВГЗ, которые до сих пор активно скупали украинские финучреждения, на этот раз выкупили всего на 54,8 млн грн. Хотя Минфин выставил на торги 500 млн грн. Доходность по ним составила 15,8% годовых.Иностранцы хотят больше гривны спрос на ОВГЗ вдвое превысил предложениеОт размещения годичных по ставке 15,09% годовых в бюджет собрали только 43,1 млн грн.А бумаг со сроком обращения 833 дня и доходностью 15,5% годовых выкупили на 229 млн грн. Хотя лимит по ним Минфин установил на отметке 2 млрд грн.Большую часть спроса обеспечили нерезиденты. По самым скромный оценкам из всего объема привлечения на них пришлось порядка 10 млрд грн. Это означает, что общий объем вложений иностранцев в гривневые ОВГЗ преодолел отметку 100 млрд. грн. Для сравнения, в начале года он составлял всего 6 млрд грн. и был сопоставим с объемом ОВГЗ на руках у физлиц-резидентов, - рассказал UBR.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий.По его словам, именно спрос на украинские ОВГЗ, номинированные в гривне, и стал драйвером укрепления гривны осенью нынешнего года.Важно также отметить, что общий объем выпуска пятилетних ОВГЗ после сегодняшнего аукциона превысит эквивалент $1 млрд. Это означает, что его могут включить в свои рейтинги крупнейшие европейские и американские инвестбанки. Что подстегнет спрос на наши бумаги со стороны западных инвесторов, - резюмировал Невмержицкий.