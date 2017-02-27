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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2210221122122213>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 179
Не нижче 24.50
46%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
9
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:32

Здесь по экспорту зерновых:
https://agronews.ua/node/143303
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:33

Сегодня состоялся очередной аукцион в результате которого удалось привлечь 13,2 млрд.грн
Завтра состоится выплата купонного дохода на 1,608 млрд.грн

По 6 месячным ОВГЗ было подано заявок на сумму 63,9 млн , Минфин удовлетворил заявки на 53,9 млн.

По 12 месячным ОВГЗ было подано заявок на 190,8 млн.грн, Минфин удовлетворил на 42,8 млн.грн

По двухлеткам было подано заявок на 364,7 млн.грн, Минфин удовлетворил заявок на 214,5 млн.грн.

По 5-леткам было подано заявок на 14,6 млрд.грн, Минфин удовлетворил заявок на 12,3 млрд.грн. Добавлю что по данному общий объем выпуска с учетом сегодняшнего аукциона составит 33,864 млрд грн.

Динамика ставок отсечения прилагается на графике.

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:35

  EvgCapp написав:Здесь по экспорту зерновых:
https://agronews.ua/node/143303


аграрии не собираются продавать - это из статьи, ага, только экспорт зерна вырос на 55%
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:50

Правильно ли я подсчитал?

Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.

Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:54

  zzzzzz написав:Динамика ставок отсечения прилагается на графике.

То есть ставки таки очень активно снижают и они должны упасть ниже банковского депо. Это будет хорошо.

Другие новости
Украина в январе-июле импортировала 6,27 млрд куб. м газа на 1,3 млрд долл.
УНИАН: https://www.unian.net/economics/energet ... stata.html

4.82 куба за доллар, ~207$ за 1000 кубов, я правильно посчитал? Около 5.2 грн за куб и продолжает снижаться к менее чем 5.
Точнее на днях смотрел рыночную цену газа в Европе - 166$ за 1000m^3 что по курсу 24,5 4067, то есть вообще сказка.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  malchinko_vitaliy написав:можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.


Україна це навіть не одна тисячна того як ви кажете "зірковіца" що твориться в піндостані, де борги вже трильярдами міряють :) іщо? а нічо
всім пофіг
ОВДП гривневі - значить ще надрукаєм :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:57

  malchinko_vitaliy написав:Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.

Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.


Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ZINCHENKO написав:Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.

А потом немцы пенсионного возраста вырывали себе последнюю лысину.
Украина она такая.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:11

  білий пес написав:Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.



Всем Добрый вечер .
Здоровья и Успехов .


Интересно , сколько Вам лет ?

Если больше 20 , то Вы не по годам наивный .....
Особенно про повернення заробтчан
холява
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:11

  wild2006 написав:
  budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП

Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.

"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн."

"Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн."

88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.

По Вашей цитате чистая покупка НБУ 3,5млрд. долларов.
О́ВГЗ у нерезов на сегодня 89,13 млрд. грн, на 03.01.2019 было 6,13 млрд., т.е. прирост составил 83 млрд.грн, т.е. примерно 3,3 млрд. долларов.
Очень близко к чистой покупке НБУ, т.е. практически весь "избыток" валюты на МБ благодаря нерезам.
ЛАД
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