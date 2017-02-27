Додано: Вів 24 вер, 2019 18:50

Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.



Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.