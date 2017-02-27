Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.
Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.
4.82 куба за доллар, ~207$ за 1000 кубов, я правильно посчитал? Около 5.2 грн за куб и продолжает снижаться к менее чем 5. Точнее на днях смотрел рыночную цену газа в Европе - 166$ за 1000m^3 что по курсу 24,5 4067, то есть вообще сказка.
malchinko_vitaliy написав:Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.
Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.
Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
білий пес написав:Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.
Всем Добрый вечер . Здоровья и Успехов .
Интересно , сколько Вам лет ?
Если больше 20 , то Вы не по годам наивный ..... Особенно про повернення заробтчан
budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП
Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.
"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн."
"Таким образом, с начала года чистая покупка валюты с начала года составила 3560,18 млн долларов.
Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1035,00 млн грн до 89123,22 млн грн."
88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка. Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.
По Вашей цитате чистая покупка НБУ 3,5млрд. долларов. О́ВГЗ у нерезов на сегодня 89,13 млрд. грн, на 03.01.2019 было 6,13 млрд., т.е. прирост составил 83 млрд.грн, т.е. примерно 3,3 млрд. долларов. Очень близко к чистой покупке НБУ, т.е. практически весь "избыток" валюты на МБ благодаря нерезам.