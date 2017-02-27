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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2210221122122213

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.2 5 179
Не нижче 24.50
46%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
5%
9
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
9
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:15

  ZINCHENKO написав:
  malchinko_vitaliy написав:Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.

Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.


Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.

Что заканчивалось регулярными ступенчатыми девальвациями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Очень близко к чистой покупке НБУ, т.е. практически весь "избыток" валюты на МБ благодаря нерезам.

Да, но раньше никакого избытка не было вообще. Так что сваливать все на нерезов и овгз не выйдет.

Сваливать все надо на гастарбайтеров и айтишников. Про рост в других сферах экономики я не слышал.
wild2006
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