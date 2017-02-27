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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22112212221322142215>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 181
Не нижче 24.50
46%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
6%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
6%
10
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:15

  ZINCHENKO написав:
  malchinko_vitaliy написав:Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.

Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.


Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.

Что заканчивалось регулярными ступенчатыми девальвациями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Очень близко к чистой покупке НБУ, т.е. практически весь "избыток" валюты на МБ благодаря нерезам.

Да, но раньше никакого избытка не было вообще. Так что сваливать все на нерезов и овгз не выйдет.

Сваливать все надо на гастарбайтеров и айтишников. Про рост в других сферах экономики я не слышал.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:29

  asti написав:
  Долярчик написав:
  yuri_m написав:куплено еще 3000 по 24.20. Удачи, гривнепатриоты!
... а я, от з привата(закінчилось депо), перекинув на депостовпець в а-банці 70К до серпня(під 17,5%) :shock:
а я закинув 600К в ОВДП під 14,75% безналоХових
до лютого 2025!
дивина тай годі... :mrgreen: :mrgreen:

Молодці! - була б у мене така можливість і такі бабки, на моменті, - зробив би так само!
- при цій владі - можна собі таке дозволити!
  Долярчик написав:ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :)

2025 то вже інша влада ,можете не успеть
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:39

Продать ОВГЗ можно в любой момент - хоть завтра!
Ждать 25-го года необязательно//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:40

  headshaker написав:
  wild2006 написав:
  budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП

Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.

"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель [...]

88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.
Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.


Вы зря танцуете от нерезидентов. При существующей структуре депозитов, хоть у физиков, хоть у юриков, когда гривна и валюта распределена примерно в среднем поровну, каждый сам себе наполовину нерезидент. Иначе говоря, для покупки овгз формальный "резидент" точно так же может заливать своей валютой межбанк. И точно так же, всеми правдами и неправдами, побежит обратно в валюту при первом же шухере. Отнормируйте объем вложений резидентов в овгз на средний процент валютных депозитов, и картина станет совсем другой (и ближе к действительности).

Есть и еще один момент. При стабильном (стабильно растущем) курсе гривны легче выманывать валюту, даже снижая процент (примером тому - половина постов в этой ветке), и дальше снижать курс никому-не-нужного. Момент истины наступит в тот момент, когда кто-то существенный захочет зафиксировать прибыль. Ибо при стабильном курсе % в гривне = % в валюте, при стабильно укрепляющейся гривне % в валюте еще выше. Как долго бюджет осилит выплаты в 20+% в валюте - одному Б-гу известно, но то, что навечно не хватит, и нам, смертным, понять по уму. Так что я не собираюсь ванговать по срокам, или по тому, дойдет ли курс до 21, 12, 8, 5, или паритета. Здесь каждый себе фантазер (или предсказатель).

Всё хорошо, но резиденты увеличили суммы ОВГЗ не очень существенно - физики около 4млрд., юрики примерно на 5 млрд.грн. А банки заметно сократили (почти на 30 млрд.).

Второе.
Бюджету не надо осиливать 20+% в валюте. Он будет выплачивать родную гривню. А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос. Полагаю, что экспортёров не хватит и этим придётся заниматься НБУ. Или курс улетит в облака.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:42

  wotsergeyd написав:
  SILVER_UA написав:
  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году.

какой смысл в низком курсе сейчас ?

есть ожидание, что будет заходить много валюты на покупку земли. это ожидание и топит курс вниз сейчас

Ожидания это хорошо. Но "избыток валюты" есть реально сегодня.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:45

Государственная пограничная служба Украины объявила на своей странице в Facebook о приезде около 20 тысяч паломников-хасидов.
  asti написав:Продать ОВГЗ можно в любой момент - хоть завтра!
Ждать 25-го года необязательно//))

Основной фактор гривнеукрепляжа в этам гаду ,в Умани там такое не хилое инвестирование идёт в земли и недвигу....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кстати, родилась мысль, что ставку держат для благополучного замещения краткосрочных бумаг долгосрочными.
С этой точки зрения выглядит хотя бы разумно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 19:58

  greenozon написав:
  malchinko_vitaliy написав:можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.


Україна це навіть не одна тисячна того як ви кажете "зірковіца" що твориться в піндостані, де борги вже трильярдами міряють :) іщо? а нічо
всім пофіг
ОВДП гривневі - значить ще надрукаєм :)

Гривню да, а доллары, которые захотят купить за эту гривню тоже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:04

  wild2006 написав:
  ЛАД написав:Очень близко к чистой покупке НБУ, т.е. практически весь "избыток" валюты на МБ благодаря нерезам.

Да, но раньше никакого избытка не было вообще. Так что сваливать все на нерезов и овгз не выйдет.

Сваливать все надо на гастарбайтеров и айтишников. Про рост в других сферах экономики я не слышал.

Гастарбайтеры и айтишники это сила! :)
Но если бы не ОВГЗ и нерезы, то избытка не было бы ( или почти не было бы) и сегодня.
Насчёт роста в общем согласен. Правда, в этом году на добавить ещё и с/х.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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