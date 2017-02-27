headshaker написав:

wild2006 написав: budivelnik написав: по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП

Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.



"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель [...]



88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.

Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты. Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка."Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель [...]88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка.Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.

Вы зря танцуете от нерезидентов. При существующей структуре депозитов, хоть у физиков, хоть у юриков, когда гривна и валюта распределена примерно в среднем поровну, каждый сам себе наполовину нерезидент. Иначе говоря, для покупки овгз формальный "резидент" точно так же может заливать своей валютой межбанк. И точно так же, всеми правдами и неправдами, побежит обратно в валюту при первом же шухере. Отнормируйте объем вложений резидентов в овгз на средний процент валютных депозитов, и картина станет совсем другой (и ближе к действительности).Есть и еще один момент. При стабильном (стабильно растущем) курсе гривны легче выманывать валюту, даже снижая процент (примером тому - половина постов в этой ветке), и дальше снижать курс никому-не-нужного. Момент истины наступит в тот момент, когда кто-то существенный захочет зафиксировать прибыль. Ибо при стабильном курсе % в гривне = % в валюте, при стабильно укрепляющейся гривне % в валюте еще выше. Как долго бюджет осилит выплаты в 20+% в валюте - одному Б-гу известно, но то, что навечно не хватит, и нам, смертным, понять по уму. Так что я не собираюсь ванговать по срокам, или по тому, дойдет ли курс до 21, 12, 8, 5, или паритета. Здесь каждый себе фантазер (или предсказатель).