malchinko_vitaliy написав:Берем 1 млн usd, привозим в Украину и перед выборами в году так 2017, меняем по курсу 27 = на 27 млн. грн. и покупаем ОВГЗ по 18% годовых. В конце года (не обязательно текущего), когда придет много валюты и доллар просядет, будем выходить из ОВГЗ. Главное чтобы курс доллара был не ниже курса при входе. В нашем случае, если сейчас продаем ОВГЗ, и покупаем обратно usd, тогда можно фиксировать доходность 18% в валюте + курсовую разницу. Итого на уровне 30% в валюте, т.к. на вложенный 1 лимон, можно вернуть 1.3 лимона. Разницу добрые украинцы добровольно записывают себе в долг.
Теперь умножаем 1 лимон, на реальные суммы, которые вошли в Украину, и примерно можно прикинуть уровень того звиздеца, который будет, когда пирамида посыпется и начнут выходить.
Примерно так зарабатывали на гривневых депозитах при курсе "прибитом гвоздями" и делали это годами.
Что заканчивалось регулярными ступенчатыми девальвациями
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
budivelnik написав:по одній з тут присутніх версій- її заводять покупці ОВДП
Нет, объем ОВГЗ ничтожен на фоне годового объема межбанка.
"Согласно информации НБУ, за минувшую неделю (9-13 сентября) нерезиденты увеличили свой портфель [...]
88 млрд это 3.5 лярда долларов, приблизительно двухнедельный объем межбанка. Чистая покупка НБУ где-то 3.5 лядра баксов и есть. То есть даже без ОВГЗ и выкупа излишков НБУ все равно был бы перекос продажи валюты.
Вы зря танцуете от нерезидентов. При существующей структуре депозитов, хоть у физиков, хоть у юриков, когда гривна и валюта распределена примерно в среднем поровну, каждый сам себе наполовину нерезидент. Иначе говоря, для покупки овгз формальный "резидент" точно так же может заливать своей валютой межбанк. И точно так же, всеми правдами и неправдами, побежит обратно в валюту при первом же шухере. Отнормируйте объем вложений резидентов в овгз на средний процент валютных депозитов, и картина станет совсем другой (и ближе к действительности).
Есть и еще один момент. При стабильном (стабильно растущем) курсе гривны легче выманывать валюту, даже снижая процент (примером тому - половина постов в этой ветке), и дальше снижать курс никому-не-нужного. Момент истины наступит в тот момент, когда кто-то существенный захочет зафиксировать прибыль. Ибо при стабильном курсе % в гривне = % в валюте, при стабильно укрепляющейся гривне % в валюте еще выше. Как долго бюджет осилит выплаты в 20+% в валюте - одному Б-гу известно, но то, что навечно не хватит, и нам, смертным, понять по уму. Так что я не собираюсь ванговать по срокам, или по тому, дойдет ли курс до 21, 12, 8, 5, или паритета. Здесь каждый себе фантазер (или предсказатель).
Всё хорошо, но резиденты увеличили суммы ОВГЗ не очень существенно - физики около 4млрд., юрики примерно на 5 млрд.грн. А банки заметно сократили (почти на 30 млрд.).
Второе. Бюджету не надо осиливать 20+% в валюте. Он будет выплачивать родную гривню. А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос. Полагаю, что экспортёров не хватит и этим придётся заниматься НБУ. Или курс улетит в облака.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.