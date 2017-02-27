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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2212221322142215>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 181
Не нижче 24.50
46%
83
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
3%
6
23.50 - 23.74
6%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
6%
10
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:05

  vovan_prm написав:Кстати, родилась мысль, что ставку держат для благополучного замещения краткосрочных бумаг долгосрочными.
С этой точки зрения выглядит хотя бы разумно.
Одна из причин. Судя по всему стратегия заключается в планомерном и постепенном снижении ставки при неизменном +- уровне вложений. Если ставку резко понизить - привлечения упадут и люди пойдут на выход, а это нехорошо. Я приветствую и полностью поддерживаю такую политику - для меня она понятна и прозрачна. Поэтому я инвестирую! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:19

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 24 сентября 2019 года экспортировала 12,43 млн тонн зерновых и зернобобовых, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, к настоящему времени экспортировано 7,7 млн тонн пшеницы, 2,76 млн тонн ячменя, 1,93 млн тонн кукурузы.

По состоянию на 24 сентября этого года также экспортировано 73,1 тыс. тонн муки.

Что касается сбора зерновых и зернобобовых культур, то по состоянию на 23 сентября обмолочено 10,8 млн га, или 70% прогноза, собрано 43,3 млн тонн зерна при средней урожайности 40,3 ц/га.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 0,4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом – до 54,44 млн тонн, урожая зерновых в Украине на 2019/20 МГ – понизило до 74,9 млн тонн (-0,45 млн тонн к прогнозу в августе).

Минагрополитики Украины прогнозирует в нынешнем году урожай в Украине на уровне 71,1 млн тонн против 70,1 млн тонн в 2018 году.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150178
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:28

Чем дальше в лес, тем толще партизаны (с)

что делать?
может баксы продать на овернайт под 12% поставить в Глобус и в другое? :?: :roll:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:29

  білий пес написав:Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.

Холява, отзовитесь, это к вам.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:36

  juristkostya написав:
  білий пес написав:Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.
Холява, отзовитесь, это к вам.
:lol: :lol: :lol:
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос

Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:42

  asti написав:Поэтому я инвестирую!

а не хотіли в бетон якийсь копитцями цок-цок?
- на гілці нерухомості, пару туземунерів пишуть, що наступного року бетон ракетою! - особливо після ринку землі :mrgreen:
.... правда, особисто я - зараз би у бетон не ліз!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:42

  yuri_m написав:
  wotsergeyd написав:считаю, что курс топиться вниз ввиду возможной продажи земли в следущем году. если пойдет убедительная информация от правительства, что рынок земли трогать не будут, курс вернется с лихвой


Рынок земли откроют не раньше октября 2020 года. Это если его вообще откроют для продажи а не лигализации уже имеющегося
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:44

  Долярчик написав:.... правда, особисто я - зараз би у бетон не ліз!


чому?

п.с. Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден отметил позитивные изменения в украинской экономике. Об этом сообщила пресс-служба Верховная Рады.
Рон ван Роден сообщил, что благоприятно оценивает государственный бюджет Украины на 2020 год.
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:56

  білий пес написав:Курси іноземних валют будуть падати далі. викачка валюти з меж країни корупційним шляхом припинилася. канали в Росію , офшфори та готівковий вивіз прикриваються або стають ненадійними. Хаусхолд стримується в закупі дорогих іноземних речей зокрема товарів для багатого слоя населення - хвиля звільнень змінила стиль . потреба в корупційному обороті теж відпадає як внутришній валютний попит. Натомість йде закачка валюти за товар. та очікується повернення заробітчан.


Тут каждое слово прекрасно. Вы не останавливайтесь, продолжайте. А то как то на заробитчанах все и стало. Вернутся они и? Начнут потреблять? Да? Ведь работы - больше не стало. Производство год к году - падает. Кроме того меня вот особенно интересует судьба Привата, топ менеджеров укрнафты и аффилированных с группой приват компаний. Также нелишне вспомнить почти двузначные темпы роста импорта, хроническое отставание экспорта и падением темпов производства. Растем только на фундаменте заложенном ещё в 2018 и начале 2019. А первый вердикт по НЭПу услышим от МВф. Ну и дальше по списку.
lrs7719
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