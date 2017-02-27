lrs7719
еще Центренерго надо не забыть. Милованов сегодня огласил список на приватизацию и забыл про Центрэнерго. Ему в комментариях напомнили, так он включил дурака и ответил - ПОЗЖЕ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 20:59
lrs7719
еще Центренерго надо не забыть. Милованов сегодня огласил список на приватизацию и забыл про Центрэнерго. Ему в комментариях напомнили, так он включил дурака и ответил - ПОЗЖЕ
Живите своим умом!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Камрады что слышно? Когда этот ад закончится?
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:05
киньте, будьласка, свою розмітку.
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06
... пересічним завжди правду скажуть в новинах по ТВ))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... зараз краще продати(якщо є що) і пересидіти хоч з рік в кеші(можна і на депо, якщо любите ризикнути, як я)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:13
От і я не лізу! Хоча майже все що я маю - це гроші з продажу квартири у Києві, яка була інвестована на рівні котловану. Але зараз для мене цікавішими є ОВДП - дохідність та сама, а ризики значно менші ніж при купівлі повітря над котлованом! А от коли ставка знизиться до 10% і нижче, як обіцяє нам Мінфін, от тоді справді можна розглянути нерухомість.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:13
Долярчик
харош тут руцкі новості пуляти, усі опитувані на мові загарбника гутарять
позор
+50грн !
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:18
Когда ставка по гривневым ОВГЗ опуститься до 10%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:23
Если вы имели в виду девальвацию доллара, то могу опровергнуть эту точку зрения тем фактом, что в мире индекс доллара упорно растет и вплотную приблизился к 100. Рост продолжается уже в течении почти двух лет.
Поэтому подозреваю олигархов в разработке Схемы с ОВГЗ, благодаря которой они смогут прикупить растущие доллары за гривны по очень хорошему курсу и в тот период, когда доллар традиционно растет и к гривне. В принципе что мы сейчас все и наблюдаем. Не забывайте, что Порошенко с Гонтаревой сделали по наглому все самое фантастическое, чтобы обесценить гривну более чем в 4 раза. Ведь этого можно было избежать, если грамотно подойти к основам государственного управления? Можно однозначно. Но Схема состоялась потому, что они захотели бабок по крупному.
Сейчас Схема противоположная, по мелочам они уже не размениваются. Поэтому проголосовал в голосовалке за то, что доллар будет стоить ниже 23 грн.
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:30
кому вигідно існування даної теми ?
21грн=$1 ,а потом 32-36
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