Додано: Вів 24 вер, 2019 21:23

Andrew_ написав: buratinyo написав: Andrew_ написав: Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли? Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?

Как не прискорбно, но дефолт все-таки дело неизбежное. Если этим вопросом займется сам Коломойский, то его не избежать.



Что касается ОВГЗ, то дефолт может быть объявлен лишь по валютным ОВГЗ, а их как назло в процентном соотношении немного. Как не прискорбно, но дефолт все-таки дело неизбежное. Если этим вопросом займется сам Коломойский, то его не избежать.Что касается ОВГЗ, то дефолт может быть объявлен лишь по валютным ОВГЗ, а их как назло в процентном соотношении немного.

а может это инфляция доллара? а может это инфляция доллара?

Если вы имели в виду девальвацию доллара, то могу опровергнуть эту точку зрения тем фактом, что в мире индекс доллара упорно растет и вплотную приблизился к 100. Рост продолжается уже в течении почти двух лет.Поэтому подозреваю олигархов в разработке Схемы с ОВГЗ, благодаря которой они смогут прикупить растущие доллары за гривны по очень хорошему курсу и в тот период, когда доллар традиционно растет и к гривне. В принципе что мы сейчас все и наблюдаем. Не забывайте, что Порошенко с Гонтаревой сделали по наглому все самое фантастическое, чтобы обесценить гривну более чем в 4 раза. Ведь этого можно было избежать, если грамотно подойти к основам государственного управления? Можно однозначно. Но Схема состоялась потому, что они захотели бабок по крупному.Сейчас Схема противоположная, по мелочам они уже не размениваются. Поэтому проголосовал в голосовалке за то, что доллар будет стоить ниже 23 грн.