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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2213221422152216>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 183
Не нижче 24.50
46%
84
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 20:59

lrs7719
еще Центренерго надо не забыть. Милованов сегодня огласил список на приватизацию и забыл про Центрэнерго. Ему в комментариях напомнили, так он включил дурака и ответил - ПОЗЖЕ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Камрады что слышно? Когда этот ад закончится?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:05

  TylerTruman_ написав:тре готувати кєди на відкуп кАтлєти, до бай зони підійши 8)

киньте, будьласка, свою розмітку.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:06

... пересічним завжди правду скажуть в новинах по ТВ))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Pupsik написав:чому?

... зараз краще продати(якщо є що) і пересидіти хоч з рік в кеші(можна і на депо, якщо любите ризикнути, як я) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:13

  Долярчик написав:
  asti написав:Поэтому я инвестирую!
а не хотіли в бетон якийсь копитцями цок-цок?
- на гілці нерухомості, пару туземунерів пишуть, що наступного року бетон ракетою! - особливо після ринку землі :mrgreen:
.... правда, особисто я - зараз би у бетон не ліз!
От і я не лізу! Хоча майже все що я маю - це гроші з продажу квартири у Києві, яка була інвестована на рівні котловану. Але зараз для мене цікавішими є ОВДП - дохідність та сама, а ризики значно менші ніж при купівлі повітря над котлованом! А от коли ставка знизиться до 10% і нижче, як обіцяє нам Мінфін, от тоді справді можна розглянути нерухомість.
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:13

Долярчик

харош тут руцкі новості пуляти, усі опитувані на мові загарбника гутарять
позор
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:18

  Оранжевый-хит сезона написав:Камрады что слышно? Когда этот ад закончится?
Когда ставка по гривневым ОВГЗ опуститься до 10%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:23

  Andrew_ написав:
  buratinyo написав:
  Andrew_ написав:Банки % накинули на депо, все в ОВГЗ ушли чтоли?

Как не прискорбно, но дефолт все-таки дело неизбежное. Если этим вопросом займется сам Коломойский, то его не избежать.

Что касается ОВГЗ, то дефолт может быть объявлен лишь по валютным ОВГЗ, а их как назло в процентном соотношении немного.

а может это инфляция доллара? :D

Если вы имели в виду девальвацию доллара, то могу опровергнуть эту точку зрения тем фактом, что в мире индекс доллара упорно растет и вплотную приблизился к 100. Рост продолжается уже в течении почти двух лет.

Поэтому подозреваю олигархов в разработке Схемы с ОВГЗ, благодаря которой они смогут прикупить растущие доллары за гривны по очень хорошему курсу и в тот период, когда доллар традиционно растет и к гривне. В принципе что мы сейчас все и наблюдаем. Не забывайте, что Порошенко с Гонтаревой сделали по наглому все самое фантастическое, чтобы обесценить гривну более чем в 4 раза. Ведь этого можно было избежать, если грамотно подойти к основам государственного управления? Можно однозначно. Но Схема состоялась потому, что они захотели бабок по крупному.

Сейчас Схема противоположная, по мелочам они уже не размениваются. Поэтому проголосовал в голосовалке за то, что доллар будет стоить ниже 23 грн.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:30

  Qwerty написав:
  yama написав:
  Qwerty написав: Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав...
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ??? :shock:

Навіщо підтримувати і розкручувати популярність гілки?! Постараюсь відповісти щоб ви зрозуміли - щоб гілка була популярною і мала мільйонні перегляди! Ви думаєте що навпаки - ставили мету щоб її ніхто не читав?!

кому вигідно існування даної теми ? :roll:
21грн=$1 ,а потом 32-36
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