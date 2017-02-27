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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2213221422152216

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 183
Не нижче 24.50
46%
84
24.25 - 24.49
8%
14
24.00 - 24.24
13%
24
23.75 - 23.99
4%
7
23.50 - 23.74
5%
10
23.25 - 23.49
2%
3
23.00 - 23.24
5%
10
Нижче 23.00
17%
31
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:34

  asti написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Камрады что слышно? Когда этот ад закончится?
Когда ставка по гривневым ОВГЗ опуститься до 10%

Доллар в мире развернется и начнет падать. Тогда в Украине он в противоположность мировому тренду начнет расти. Так всегда раньше происходило.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:49

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос

Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.

Вже біжу. :)
Взагалі, ловлю себе на думці, що може то я занадто песимістичний? Он яка у "нерезидентів" віра в 5-річну стабільність гривні. Щоб вийти на пристойний прибуток, треба щоб курс через 5 років десь на рівні не вище 35 залишився.
З іншого боку, це зовсім інший рівень: для великих інвестфондів влити кількасот мільйонів в ризикові папери - це дрібниці, можна сказати частина стратегії.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:51

  Игорь Алексеевич написав:заплатят налоги на этой недели и курс уйдёт вверх. это последние тёплые деньки для грн. :P

Смените бубен 8)
Зображення
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:52

  greenozon написав:
  Долярчик написав:



харош тут руцкі новості пуляти, усі опитувані на мові загарбника гутарять
позор

:shock:
Вы конечно извините, но пусть лучше на русском говорят, чем на на таком непонятном суржике! :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:58

а взагалі пора крипто валюти купувати
он який аукціон небаченої щедрості прямо зараз лиється із телеекранів крипто-бірж!

куди там нещасному долару до гривні :mrgreen: :mrgreen:

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 21:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Скажите плиз когда по графику следующее размещение ОВГЗ?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:01

Оранжевый-хит сезона
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

ПС. И похоже у них там на предпоследнем скрине опечатка вместо 1-го октября (как обычно же, - вторник) написали 2 октября. При этом везде в других местах сайта тоже 1-е октября.
https://i.paste.pics/3ab904230a3287e8ef ... 0c3bb8.png
:D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:09

  Alex2007 написав:Оранжевый-хит сезона
https://mof.gov.ua/uk/kalendar-aukcioniv

ПС. И похоже у них там на предпоследнем скрине опечатка вместо 1-го октября (как обычно же, - вторник) написали 2 октября. При этом везде в других местах сайта тоже 1-е октября. :D

каждую неделю....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 22:29

  budivelnik написав:Поясніть
НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню
Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара

У мене 2 варіанти пояснення:
1) якщо в Мінфіні і НБУ як казав страусовод "патріотично настроєні офіцери", тобто клерки, то їм просто під менші відсотки не вдасться позичити от і ліплять такі відсотки, так як немає чим "закривати" бюджет. Один товариш писав тут, що у Юльки в 2009 було з ОВДП ще крутіше, так як переглянув її спроби позичати - там було скромніше (особливо обсяги) і багато аукціонів пройшло "по нулях";
2) що хтось на цьому круто наварює і цей "хтось" буде старатися вижати з цього по максимуму, зафіксувавши прибуток зрозуміло що не в гривні, так що "завал" курсу тут також важливий. Після цього звалити (якщо він взагалі ще в Україні) звідси з формально легально заробленим баблом, щоб на новій батькіщині у "білих" людей ніяких питань до "інвестора" (або групи "інвесторів") щодо походження статків не виникло. Так як пояснення про "гроші з тумбочки" можуть не проконати, а вдалі інвестиції з крипти в ОВДП -запросто.
Вибирайте, або додавайте свої. Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
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