Доллар в мире развернется и начнет падать. Тогда в Украине он в противоположность мировому тренду начнет расти. Так всегда раньше происходило.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:34
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:49
Вже біжу.
Взагалі, ловлю себе на думці, що може то я занадто песимістичний? Он яка у "нерезидентів" віра в 5-річну стабільність гривні. Щоб вийти на пристойний прибуток, треба щоб курс через 5 років десь на рівні не вище 35 залишився.
З іншого боку, це зовсім інший рівень: для великих інвестфондів влити кількасот мільйонів в ризикові папери - це дрібниці, можна сказати частина стратегії.
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:51
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:52
Додано: Вів 24 вер, 2019 21:58
а взагалі пора крипто валюти купувати
он який аукціон небаченої щедрості прямо зараз лиється із телеекранів крипто-бірж!
куди там нещасному долару до гривні
+50грн !
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Додано: Вів 24 вер, 2019 21:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Скажите плиз когда по графику следующее размещение ОВГЗ?
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:01
Оранжевый-хит сезона
ПС. И похоже у них там на предпоследнем скрине опечатка вместо 1-го октября (как обычно же, - вторник) написали 2 октября. При этом везде в других местах сайта тоже 1-е октября.
Додано: Вів 24 вер, 2019 22:09
каждую неделю....
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