Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ



Возвращение "схем Клименко" с так называемыми "налоговыми площадками", которые уже внедряют новоназначенные руководители Государственной налоговой службы – на фоне декриминализации фиктивного предпринимательства, принятой на днях парламентом, – грозит катастрофой Госбюджету.



К концу года он может недополучить больше 30 млрд грн, пишет "OBOZREVATEL".



По данным издания, от бизнеса пошли сигналы о том, что фискалы начали "настоятельно советовать" работать с "правильными компаниями"-контрагентами.

"Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. - плательщики НДС. Казалось бы, есть повод для оптимизма, но более детальный анализ говорит об обратном", - приходят к выводу журналисты-расследователи.

В качестве примера они приводят Запорожскую область, где за последние 2 месяца зарегистрировано 400 компаний-плательщиков НДС. Их оборот за август превысил 2,6 млрд грн. Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы.

"Причины кроются в том, что появление этих субъектов –это не случайность, а скорее всего, вертикально интегрированная схема по обналичиванию и минимизации платежей, контролируемая как в регионе, так и в центре,- говорится в расследовании. - Данная деятельность обретает все более масштабный и системный характер, основным индикатором чего является невыполнение доходной части бюджета".

По оценкам специалистов, которые публикует издание, недопоступление налогов в сентябре только по линии налоговой может достигать от 3 до 5 млрд грн, а по результатам года - превысить 30 млрд грн, что станет жестким стрессом не только для финансовой системы, но и для всей экономики