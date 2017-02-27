ЛАД написав:А вот кто будет продавать валюту в случае, когда неоезы захотят выйти, это вопрос
Те, кто захочет купить у них длинные бумаги, чтобы они могли выйти.
Вже біжу. Взагалі, ловлю себе на думці, що може то я занадто песимістичний? Он яка у "нерезидентів" віра в 5-річну стабільність гривні. Щоб вийти на пристойний прибуток, треба щоб курс через 5 років десь на рівні не вище 35 залишився. З іншого боку, це зовсім інший рівень: для великих інвестфондів влити кількасот мільйонів в ризикові папери - це дрібниці, можна сказати частина стратегії.
budivelnik написав:Поясніть НБУ викупає надлишок ,а потім продає ОВГЗ щоб стерилізувати вкинуту на ринок гривню Що заважає НБУ - зменшувати дохідність ОВГЗ , тоді зменшиться пропозиція долара
У мене 2 варіанти пояснення: 1) якщо в Мінфіні і НБУ як казав страусовод "патріотично настроєні офіцери", тобто клерки, то їм просто під менші відсотки не вдасться позичити от і ліплять такі відсотки, так як немає чим "закривати" бюджет. Один товариш писав тут, що у Юльки в 2009 було з ОВДП ще крутіше, так як переглянув її спроби позичати - там було скромніше (особливо обсяги) і багато аукціонів пройшло "по нулях"; 2) що хтось на цьому круто наварює і цей "хтось" буде старатися вижати з цього по максимуму, зафіксувавши прибуток зрозуміло що не в гривні, так що "завал" курсу тут також важливий. Після цього звалити (якщо він взагалі ще в Україні) звідси з формально легально заробленим баблом, щоб на новій батькіщині у "білих" людей ніяких питань до "інвестора" (або групи "інвесторів") щодо походження статків не виникло. Так як пояснення про "гроші з тумбочки" можуть не проконати, а вдалі інвестиції з крипти в ОВДП -запросто. Вибирайте, або додавайте свої. Мені здається більш вірогідний номер2, так як В.О. мін.фінансів, після того як позбулася частки в.о., чомусь перестала задавати публічно дурні питання про професійність дій НБУ.
Недопоступления от налогов в сентябре достигнут 3 - 5 млрд грн, - СМИ
Возвращение "схем Клименко" с так называемыми "налоговыми площадками", которые уже внедряют новоназначенные руководители Государственной налоговой службы – на фоне декриминализации фиктивного предпринимательства, принятой на днях парламентом, – грозит катастрофой Госбюджету.
К концу года он может недополучить больше 30 млрд грн, пишет "OBOZREVATEL".
По данным издания, от бизнеса пошли сигналы о том, что фискалы начали "настоятельно советовать" работать с "правильными компаниями"-контрагентами. "Начиная со второй половины 2019 года, согласно данным единого государственного реестра, в некоторых регионах резко возросла экономическая активность. Массово начали регистрироваться новые предприятия, демонстрирующие колоссальные обороты и широкую разнонаправленность своего бизнеса. Параллельно с этим Верховная Рада отменила уголовную статью за фиктивное предпринимательство. И, как видим, за последние 3 месяца зарегистрировано более 20 тыс. новых предприятий, из них более 7 тыс. - плательщики НДС. Казалось бы, есть повод для оптимизма, но более детальный анализ говорит об обратном", - приходят к выводу журналисты-расследователи. В качестве примера они приводят Запорожскую область, где за последние 2 месяца зарегистрировано 400 компаний-плательщиков НДС. Их оборот за август превысил 2,6 млрд грн. Этот всплеск активности совпал с назначением нового руководителя регионального управления Государственной налоговой службы. "Причины кроются в том, что появление этих субъектов –это не случайность, а скорее всего, вертикально интегрированная схема по обналичиванию и минимизации платежей, контролируемая как в регионе, так и в центре,- говорится в расследовании. - Данная деятельность обретает все более масштабный и системный характер, основным индикатором чего является невыполнение доходной части бюджета". По оценкам специалистов, которые публикует издание, недопоступление налогов в сентябре только по линии налоговой может достигать от 3 до 5 млрд грн, а по результатам года - превысить 30 млрд грн, что станет жестким стрессом не только для финансовой системы, но и для всей экономики